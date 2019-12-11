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Beşiktaş, Avrupa Ligi'nde Wolverhampton'la karşılaşacak

Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi K Grubu'ndaki son maçında yarın İngiltere temsilcisi Wolverhampton'a konuk olacak.

11.12.2019 09:20 | Son Güncelleme: 11.12.2019 09:20Beşiktaş, Avrupa Ligi'nde Wolverhampton'la karşılaşacak
, UEFA Ligi K Grubu'ndaki son maçında yarın temsilcisi Wolverhampton'a konuk olacak.
Molineux Stadı'ndaki karşılaşma TSİ 23.00'te başlayacak. Mücadeleyi Letonya Futbol Federasyonundan hakem Andris Treimanis yönetecek.
Avrupa Ligi'ndeki ilk 4 maçını yitiren, 5. maçta İstanbul'da Slovan Bratislava'yı 2-1 yenerek 3 puan alan siyah-beyazlı takımın, gruptan çıkma şansı bulunmuyor.
Gruptan çıkmayı garantileyen Wolverhampton ise 3 galibiyet, birer beraberlik ve yenilgiyle 10 puan elde etti.
Beşiktaş Teknik Direktörü Abdullah Avcı'nın bazı önemli futbolcularını yarınki karşılaşmada dinlendirmesi bekleniyor.

İngiltere, Beşiktaş, Avrupa, Spor

Kaynak: AA

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