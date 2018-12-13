Beşiktaş Avrupa'ya Veda Etti

Beşiktaş
, UEFA Avrupa
Ligi I Grubu son maçında evinde karşılaştığı İsveç
ekibi Malmö
'ye 1-0 mağlup oldu. Siyah-beyazlılar bu sonuçla grupta üçüncü oldu ve Avrupa kupalarına veda etti.
Maçtan dakikalar
2. dakikada Vagner pasında ceza yayı üzerinde topla buluşan Mustafa Pektemek
'in plase vuruşunda meşin yuvarlak kaleci Dahlin'de kaldı. 9. dakikada Adem Ljajic
'in sağ kanattan yerden pasında arka direkte bulunan Necip'in vuruşunda meşin yuvarlak direkten döndü. Dönen topu önünde bulan Vagner Love'ın vuruşunda da meşin yuvarlak yine direkten oyun alanına geri geldi. 23. dakikada Soren Rieks'in ceza sahası dışı sol çaprazdan çektiği şut üst direğinden üzerinden az farkla çıktı. 30. dakikada Traustason'un sol taraftan kullandığı köşe vuruşunda arka direkte bulunan Rosenberg'in vuruşu sırasında Vida'ya araya girdi ve topu tehlike bölgeden uzaklaştırdı. 30. dakikada Adem Ljajic'in orta sahadan uzun pasında defans arkasında sarkan Mustafa Pektemek'in ceza sahasına sol taraftan girerek yaptığı vuruşta meşin yuvarlak kalenin sağından dışarıı gitti. 36. dakikada Traustason'un sol taraftan kullandığı köşe vuruşunda altıpas içerisinde iyi yükselen Bengtsson'un kafa vuruşunda meşin yuvarlak kalenin üzerinden dışa gitti. 48. dakikada Rosenberg'in ceza sahası dışından vuruşunda ceza sahası içinde Traustason'a çarpan topu kaleci Karius kornere gönderdi. 51. dakikada Rosenberg'in orta sahadan savunma arkasına gönderdiği pasta sağ çaprazda hareketlenen Antonsson'un ceza sahasına girerek çaprazdan vuruşunda meşin yuvarlak ağlara gitti. 0-1 55. dakikada Quaresma
'nın sağ kanattan kullandığı köşe vuruşunda arka direkte topla buluşan Vagner Love'un kayarak şutunda meşin yuvarlak kalenin üzerinden dışarı gitti. 60. dakikada Traustason'ın sol taraftan kullandığı köşe vuruşunda arka direkte Rosenberg'in indirdiği topu alan Bengtsson'un vuruşunda meşin yuvarlak kalenin üzerinden dışarıya çıktı. 65. dakikada Quaresma'nın Brorsson'a yaptığı hareket sonrasında hakem Luca Banti, Portekizli futbolcuya direkt kırmızı kart gösterdi. 72. dakikada sağ kanattan Traustason'un yaptığı ortada ön direkte topla buluşan Rieks'in çektiği şut az farkla yandan dışarı çıktı. 88. dakikada ceza sahası içi sol çaprazdan Larin'in vuruşunda kaleci Dahlin meşin yuvarlağı uzaklaştırdı. 90+3. dakikada ceza sahası içinde defansın arasından vuran Larin'in aşırtma şutunda meşin yuvarlak üst direkten dışarı gitti.
Stat: Vodafone Hakemler: Luca Banti xx, Daniele Doveri xx, Maurizio Mariani xx Beşiktaş: Karius x, Dorukhan Toköz
x, Necip x, Vida x, Adriano x, Medel x, Oğuzhan x (Gökhan Töre
dk. 60 x), Adem Ljajic x, Quaresma x, Mustafa Pektemek x (Fatih
Aksoy dk. 78 ?), Vagner Love x (Cyle Larin dk. 72 x) Yedekler: Tolga, Erdem Seçgin, Kartal
Yılmaz Teknik Direktör: Şenol Güneş
Malmö: Dahlin xx, Vindheim xx, Nielsen xx, Bengtsson xx, Safari xx (Brorsson dk. 55 x), Lewicki xx, Bachirou xx, Rieks xxx (Larsson dk. 80 ?), Traustason xxx (Christiansen dk. 75 x), Rosenberg xxx, Antonsson xxx Yedekler: Viitala, Strandberg, Molins, Gall Teknik Direktör: Uwe Rösler Gol: Antonsson (dk. 51) (Malmö) Kırmızı kart: Quaresma (dk. 65) (Beşiktaş) Sarı kart: Necip (Beşiktaş)
(Oğuzhan Ort - Mehmet Şirin
Topaloğlu/İHA)
Malmö,Beşiktaş,Avrupa
13 Aralık 2018 Perşembe 22:56