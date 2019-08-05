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Beşiktaş, Avusturya kampında galibiyet alamadı

Beşiktaş, Avusturya kampının son hazırlık maçını İtalya Serie A takımlarından Brescia ile yaptı. Grödig Stadın'da yapılan karşılaşma 2-0 İtalyan ekibinin üstünlüğü ile sonuçlandı. Siyah-beyazlılar kamp boyunca oynadığı 4 hazırlık maçında da galibiyet yüzü göremedi.

05.08.2019 09:10
Beşiktaş, Avusturya kampında galibiyet alamadı

Karşılaşmanın ilk 45 dakikasında Beşiktaş'ın orta sahası pres yediği anlarda top kayıpları yaparken, rakip takım Brescia ise özellikle defans arkasına attığı toplarla 3 net pozisyona girdi. Bu pozisyonlarda kaleci Kairus'un başarılı kurtarışları ilk yarıya damga vurdu. Ancak İtalyan ekibi defans arkasına attığı toplardan 45'inci dakikada golü buldu ve Donnarumma Alfredo ile devreyi 1-0 önde kapattı.

İkinci 45 dakikada ise, pozisyona girmekte sıkıntı yaşayan Beşiktaş, rakip takımın baskısı sonucu 53'üncü dakikada Donnaruma Alfredo'nun attığı golle 2-0 geriye düştü. Teknik Direktör Abdullah Avcı'nın yaptığı değişiklikler de skoru değiştirmedi. Beşiktaş sahadan 2-0 mağlup ayrıldı.

4 MAÇTA 3 YENİLGİ, 1 BERABERLİK

Beşiktaş, Avusturya kampı boyunca yaptığı dört maçtan üçünü kaybetti, birinden beraberlikle ayrıldı. Siyah-beyazlıların Brescia maçı ile beraber 12 gün süren Avusturya kampı sona erdi.


Avusturya, Beşiktaş, Spor

Kaynak: İHA

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