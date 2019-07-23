Haberler» Spor» Haber

Beşiktaş, Avusturya yolcusu

Yeni sezon hazırlıklarının İstanbul etabını tamamlayan Beşiktaş, ikinci etap kampı için yarın Avusturya'ya gidecek.

23.07.2019 10:34 Beşiktaş, Avusturya yolcusu
Yeni sezon hazırlıklarının İstanbul etabını tamamlayan Beşiktaş, ikinci etap kampı için yarın Avusturya'ya gidecek.
Yeni sezon çalışmalarına Riva'daki Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde başlayan siyah-beyazlı ekip, iki günlük iznin ardından hazırlıklarına Avusturya'da devam edecek.
Avusturya'nın Saalfelden kentinde 4 Ağustos tarihine kadar kamp yapacak siyah-beyazlı takım, dört hazırlık maçı oynayacak. Beşiktaş, Avusturya kampında CD Eibar, Apollon Larisas, Udinese ve Brescia ile karşılaşacak.
Kaynak: AA
Avusturya, İstanbul, Beşiktaş, Riva, Spor

YORUMLAR
Son Dakika Haberleri
12:00   "Paintball"un olimpik branş olması için çalışma yürütülüyor
11:58   Gençlerbirliği'nin yeni transferi Zargo Toure, Bolu kampına katıldı
11:58   Altınordu'da gençlere kaptan Berkay'dan tavsiyeler
11:56   Hüseyin Türkmen: Sparta Prag geçmişi olan, köklü bir takım (FOTOĞRAFLAR)
11:55   Erciyes, 40 ilden gelecek 300 bisikletçiyi ağırlayacak
11:54   Hüseyin Türkmen: Sparta Prag geçmişi olan, köklü bir takım
11:53   Tecavüz davasında flaş gelişme! Ronaldo için karar verildi