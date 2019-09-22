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Beşiktaş Aygaz, kupasını aldı

Hentbolda Erkekler Süper Kupa maçında Beykoz Belediyespor'u 29-27 yenen Beşiktaş Aygaz, düzenlenen törenle kupasını aldı.

22.09.2019 15:14Beşiktaş Aygaz, kupasını aldı
Hentbolda Erkekler Süper Kupa maçında Beykoz Belediyespor'u 29-27 yenen Beşiktaş Aygaz, düzenlenen törenle kupasını aldı.
Maltepe'deki Müzahir Sille Spor Salonu'nda oynanan müsabakanın ardından kupa ve madalya seremonisi yapıldı.
Beşiktaş Aygaz'a kupasını Türkiye Hentbol Federasyonu (THF) Başkanı Bilal Eyuboğlu verdi. Süper Lig ve Türkiye Kupası'nın ardından Süper Kupa'da mutlu sona ulaşan Beşiktaş Aygaz'da teknik heyet ve oyuncular, seremonide büyük sevinç yaşadı.
Süper Kupa'da ikinci kez mücadele eden Beykoz Belediyespor'a madalyalarını THF Yönetim Kurulu Üyesi Haydar Arslan takdim etti.

Süper Kupa, Aygaz A.Ş, Beşiktaş, Beykoz, Spor

Kaynak: AA

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