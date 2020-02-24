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Beşiktaş, Aytemiz Alanyaspor maçı hazırlıklarına başladı

Beşiktaş, Süper Lig'in 24. haftasında Aytemiz Alanyaspor ile 28 Şubat Cuma günü deplasmanda yapacağı karşılaşmanın hazırlıklarına başladı.

24.02.2020 13:12 | Son Güncelleme: 24.02.2020 13:12Beşiktaş, Aytemiz Alanyaspor maçı hazırlıklarına başladı
, Süper Lig'in 24. haftasında Aytemiz Alanyaspor ile 28 Şubat Cuma günü deplasmanda yapacağı karşılaşmanın hazırlıklarına başladı.
karşılaşmasının ardından bir gün izin yapan siyah-beyazlı ekip, BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde haftanın ilk idmanını gerçekleştirdi.
Teknik direktör Sergen Yalçın yönetimindeki antrenmana sol arka adalesinde gerilme olan Caner Erkin katılmadı. Caner'in durumunun çekilecek MR sonrası netlik kazanacağı bildirildi.
Siyah-beyazlı ekipte ayrıca sağ boyun adalesinde gerilme bulunan Kevin-Prince Boateng ile sol alt adalesinde gerilme ve sertleşme yaşanan Georges-Kevin N'Koudou çalışmada yer almadı.
Hastalığı nedeniyle geçen haftaki antrenmanlarda yer alamayan ve Trabzonspor maçında forma giyemeyen Adem Ljajic ise takımla çalıştı.
Trabzonspor karşılaşmasının ilk 11'inde oynayan oyuncular sahadaki yenilenme çalışmasıyla günü tamamladı.
Diğer oyuncular ise istasyon ve top kapma çalışmasının ardından yarı sahada çift kale maç oynadı.
Beşiktaş, Aytemiz Alanyaspor karşılaşmasının hazırlıklarına yarın gerçekleştireceği antrenmanla devam edecek.

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Kaynak: AA

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