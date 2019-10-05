Haberler » Spor » Haber

Beşiktaş, Aytemiz Alanyaspor maçı hazırlıklarını tamamladı

Beşiktaş, Süper Lig'in 7. haftasında yarın Aytemiz Alanyaspor ile sahasında oynayacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.

05.10.2019 20:22Beşiktaş, Aytemiz Alanyaspor maçı hazırlıklarını tamamladı
Beşiktaş, Süper Lig'in 7. haftasında yarın Aytemiz Alanyaspor ile sahasında oynayacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.
Siyah-beyazlı kulübün açıklamasında, BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde teknik direktör Abdullah Avcı yönetiminde gerçekleştirilen idmanda, kondisyon ve taktik çalışması yapıldığı belirtildi.
Isınma ve koşu çalışması ile başlayan idmanın, pas ve top kapma çalışması ile devam ettiği bildirildi. Taktik programının yer aldığı çalışmalar ile süren antrenmanın tam sahada yapılan çift kale taktik maçı ve şut çalışması ile sona erdiği kaydedildi.
Aytemiz Alanyaspor maçı hazırlıklarını tamamlayan siyah-beyazlı ekip, tesislerinde kampa girdi.

Beşiktaş Spor Kulübü, Aytemiz Alanyaspor, Beşiktaş, Spor

Kaynak: AA

YORUMLAR
Son Dakika Spor Haberleri
23:56 Balıkesirspor - Boluspor maçının ardından
23:52 Mustafa kaplan: bir maç kazansak ligde bizi kimse tutamaz
23:52 Gençlerbirliği-Galatasaray maçının ardından - Mustafa Kaplan
23:52 Maçın ardından
23:48 Balıkesirspor - Boluspor maçının ardından
23:45 Mustafa Kaplan: "Oynadığımız oyunun karşılığı 1 puan olmamalıydı"
23:45 Fatih terim: galatasaray gibi oynasaydık da yenilseydik