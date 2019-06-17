Beşiktaş, Azubuike için 1,5 milyon euroyu gözden çıkardı!

Beşiktaş'ta, transfer çalışmaları hız kazanıyor. Yönetim, hafta içi teknik direktör Abdullah Avcı ile yapacağı toplantının ardından yol haritasını belirleyecek. Gündemdeki ilk ismin, geçen sezonu Çaykur Rizespor'da kiralık olarak geçiren Okechukwu Azubuike olduğu öğrenildi.

PYRAMİDS'E 1,5 MİLYON EURO VERİLECEK

Nijeryalı orta saha oyuncusunun bonservisi, Mısır ekibi Pyramids'te bulunuyor. Daha önce Mısır ekibi ile bir görüşme yapan Beşiktaş'ın, Azubuike için girişimlerini yoğunlaştırması bekleniyor. Siyah beyazlılar, Pyramids kulübüne bonservis bedeli olarak bir 1.5 milyon Euro önerecek. 22 yaşındaki futbolcunun, bonservisinin alınması durumunda 4 yıllık sözleşme imzalanacak.

ERTAÇ İLE ANLAŞMA TAMAM

Bu arada Adriano'ya 1 artı 1 yıllık yeni sözleşme öneren yönetim, Brezilyalı oyuncudan haber bekliyor. Kaleye de takviye yapmak isteyen Beşiktaş yönetimi, Evkur Yeni Malatyaspor ile sözleşme yenilemeyen Ertaç Özbir'i gündemine aldı. İzmir'de vatani görevini yapan 29 yaşındaki file bekçisinin yeni sezonda Beşiktaş forması giymesi bekleniyor.

(TRT Spor)