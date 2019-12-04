Haberler » Spor » Beşiktaş Balotelli için resmi görüşmelere başladı - Spor

Beşiktaş Balotelli için resmi görüşmelere başladı

Beşiktaş, Balotelli transferi için görüşmelere resmen başladı. Brescia, golcü futbolcuyu bedelsiz bırakabileceklerini açıkladı, Kartal temaslarına hız verdi. Yönetici Torunoğulları, Çizme'de oyuncunun menajerleriyle bir araya geldi.

04.12.2019 09:18 | Son Güncelleme: 04.12.2019 09:23

Burak Yılmaz'ın sakatlık sürecinde Güven Yalçın'dan istediği verimi alamayan 'ta yeni yönetimin görevi devralmasının ardından golcü transferi gündeme gelmişti. Bu doğrultuda Mario Balotelli'yi listelerine dahil eden siyah-beyazlılar, oyuncunun kulübü Brescia'dan gelen açıklama sonrası temaslarına hız verdi.

İtalyan kulübünün başkanı Massimo Cellino, golcü futbolcuyu Ocak ayında bedelsiz olarak bırakabileceklerini dile getirdi. Beşiktaş'ın transferden sorumlu yöneticisi Erdal Torunoğulları da geçtiğimiz günlerde İtalya'ya giderek oyuncunun temsilcileriyle bir görüşme gerçekleştirdi.

BEŞİKTAŞ 1.5 MİLYON EURO ÖNERDİ

Torunoğulları'nın Balotelli'ye Brescia'da aldığı rakam olan 1.5 milyon Euro'yu teklif ettiği öğrenildi. Beşiktaş Ocak ayında, forvetin yanı sıra stoper ve kanat mevkilerine de takviye yapmayı planlıyor.

(Sabah)

Beşiktaş Balotelli için resmi görüşmelere başladı

Mario Balotelli, Güven Yalçın, Beşiktaş, Spor


HABER YORUMLARI (2)
ALKİM:boş transfer
Yayından Kaldır
0 0
Cevap yaz
HAKAN:Yav arakadaş dünyada başka topçu mu yok hep aynı isimler !!! Algınızı genişletin biraz. Genç uzuca o kadar topçu varken hep aynı isimler. . . Sonunda ne oluyor ? Bilindik hikaye :) Hüsran, hüsran hüsran. . . .
Yayından Kaldır
3 0
Cevap yaz
Spor

Son Dakika Haberleri

09:37 4 Aralık Çarşamba DHA Spor Gündemi - Spor
09:36 Genç Kartalsporlular şampiyonluk kupasını, Kartal Belediyesi yöneticilerinden aldı - Spor
09:35 Ozan Tufan'la Ali Koç görüşecek | Fenerbahçe Transfer Haberleri - Spor
09:33 Ozan Tufan 2 milyon TL'lik aracıyla Etiler'de görüldü - Spor
09:25 Ravcı: "Bazı maçlardaki hakem kararları bariz puanlarımıza neden oldu" - Spor
09:18 Beşiktaş Balotelli için resmi görüşmelere başladı - Spor
08:45 Volkan Demirel'den sürpriz transfer! Tsimikas ve Giannoulis... - Spor
01:18 Manchester City, Burnley'yi 4 golle geçti - Spor
00:46 Ersun Yanal: O zat-ı muhterem, aşağılıkça sözlerini 1 haftada ispat edecek - Spor
21:53 Kanlı infazın görüntüleri ortaya çıktı! Cinayeti işleyen eşi değilmiş
14:32 Unicredit, 500 şube kapatacak ve 8 bin işçi çıkaracak
13:41 Bebek arabasının üzerine çıkan kedi, 9 aylık bebeği boğarak öldürdü
12:59 Kasım ayı enflasyonu sonrası memur ve emekli zammı ne kadar olacak?
11:03 Ayakta durmakta güçlük çeken Hollandalı turisti, erkek arkadaşı yol kenarında bırakıp kaçtı
4.12.2019 09:47:03