Haberler » Spor » Beşiktaş, Başakşehir maçı hazırlıklarını sürdürdü - Spor

Beşiktaş, Başakşehir maçı hazırlıklarını sürdürdü

Beşiktaş, Süper Lig'in 22'nci haftasında Medipol Başakşehir ile deplasmanda oynayacağı maçın hazırlıklarına bu sabah yaptığı antrenmanla devam etti.

11.02.2020 13:47 | Son Güncelleme: 11.02.2020 13:47Beşiktaş, Başakşehir maçı hazırlıklarını sürdürdü

, Süper Lig'in 22'nci haftasında Medipol ile deplasmanda oynayacağı maçın hazırlıklarına bu sabah yaptığı antrenmanla devam etti.

Siyah-beyazlıların 30 dakikasını basına açık gerçekleştirdiği idman, 1.5 saate yakın sürdü. Antrenmana tedavisine devam edilen ve bireysel çalışan Dorukhan Toköz katılmadı. Teknik direktör Sergen Yalçın yönetimindeki antrenman, sahada ısınma koşuları, istasyon koşuları ve streching çalışması ile başladı. Beşiktaşlı futbolcular ardından pas çalışması, 5'e 2 çalışması ve dar alanda oyun kontrol pas çalışması yaptı. Antrenman, taktik programın yer aldığı çalışmalar, yarım sahada çift kale maç ve şut çalışması ile sona erdi.Beşiktaş, Başakşehir maçı hazırlıklarına yarın devam edecek.



Başakşehir, Beşiktaş, Sabah, Spor

Kaynak: DHA

HABER YORUMLARI
Spor

Son Dakika Haberleri

15:22  Radyasyon nasıl yazılır? Radyasyon mu, radyosyon mu? Radyasyon ne demek?
13:53  Enstitü nasıl yazılır? Enstitü mü, ensitü mü? Enstitü ne demek?
11:44  Şam nerede? Şam konumu ve Şam haritası!
10:49  Anadolu Üniversitesi AÖF kayıt yenileme ne zaman? Bahar dönemi kayıt yenileme tarihleri!
10:20  İhsan Oktay Anar kimdir? İhsan Oktay Anar hayatı, sanatı ve eserleri!
11.02.2020 15:59:48