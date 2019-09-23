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Beşiktaş-Başakşehir maçını değerlendiren Erman Toroğlu: Hakem Beşiktaşlıydı

Beşiktaş'ın Başakşehir ile 1-1 berabere kaldığı mücadeleyi yorumlayan Erman Toroğlu, "Bugün Medipol Başakşehir 12 kişiye karşı oynadı. Hakem Beşiktaşlıydı." dedi.

23.09.2019 23:13

Erman Toroğlu, Beşiktaş-Medipol Başakşehir maçının ardından A Spor'da yayınlanan Artı Futbol programında çarpıcı açıklamalarda bulundu.

Toroğlu, "Maç 2-0 olsa 5 olur. Bugün Medipol Başakşehir 12 kişiye karşı oynadı. Hakem Beşiktaşlıydı. Ljajic'le çarpışıyor hakem. Nerede olduğunu bilmiyor. Onu toparlayayım derken, Ljajic hakemi itiyor. İtemezsin ya o zaman kırmızı kart. Net kırmızı kart. 45. dakikada net bariz gol şansı. Sana göresi bana göresi yok." dedi.

HAKEM 11 KEZ SARI KARTINA BAŞVURDU

Öte yandan karşılaşmada hakem Suat Arslanboğa, 11 kez sarı kartına başvurdu. Beşiktaş'ta Burak Yılmaz, Adem Ljajic, Douglas ve Necip Uysal, Medipol Başakşehir'de de Mahmut Tekdemir, İrfan Can Kahveci, Uğur Uçar, Crivelli, Epureanu, Skrtel ile yardımcı antrenör Stjepan Tomas kart gören isimler oldu.

Beşiktaş-Başakşehir maçını değerlendiren Erman Toroğlu: Hakem Beşiktaşlıydı

Erman Toroğlu, Başakşehir, Beşiktaş, Spor

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