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İlk yarı bitince ortalık karıştı: Başakşehir'li oyunculardan hakeme büyük tepki

Başakşehir'li oyuncular, Beşiktaş ile 1-1 berabere kaldığı maçın ilk yarı düdüğünün çalmasının ardından maçın hakemi Suat Arslanboğa'ya büyük tepki gösterdi.

24.09.2019 10:27

Suat Arslanboğa, Arda Turan, Başakşehir, Beşiktaş, Spor


YORUMLAR(19)
HG G JJ:Volkan ayısı gitti sıra emre ve arda da Türk futbolunun temizlenmesine az kaldı
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TÜRBÜN:ARDOŞ MAHKEMEYE DE KOŞ.
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DOGAN ÖZPAK:En azından silah çekmemiş :D
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ŞARKICI BERKAY:Ahahaha :D
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BJK:HAKEMLER SAÇMALIYOR PENALTI VE KIRMIZI KARTI VEREMEDİ , HAKEMİ İTMEK KIRMIZI DEĞİLSE HERHAFTA FUTBOLCULAR AYNISINI YAPACAKTIR
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LİG BERBAT:Beşiktaşlıyım doğru söylemek gerekirse hakem kontrolü sağlayamadı maçın altında ezildi, kartları düzgün kullanamadığı için aptallaştı ne yaptığının farkında değildi, yanlış kararda iten layice sarı verdi delikanlı olsa kırmızı idi ama haksız olduğu için buna cesaret edemedi, varda gitse doglasın pozisyonu kırmızılık değil bir birini itiyor çekiyorlar ama doglasın müdahalesi ile düşmüyor oyuncu kendini bırakıyor velhasıl akşam sahada futbol yoktu, hakem yoktu ligimiz darma dağın
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ADINIZI YAZIN:Bir yere kadar doğru söylüyorsunda doglasın pozisyonuna kırmızı demiyen futboldan anlamaz adam 2 metredem koşup geliyor doglas yetişemeyince çekiştirmeye başlıyor rakip önde geçince üzerine bilerek düşüyor
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ARDA TURAN:OLMAYAN Bİ PENALTIYI VERDII YAZIKLAR OLSUNN
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TESPİT:ADALET NEYMİŞ ÖNEMLİYMİŞ ARDA TURAN NASIL OLMAYAN PENALTIYA SEN İTİRAZ EDİYORSAN BİZDE SENİN HAPİSE GİRMEMENE İTİRAZ EDİYORUZ HASTANEYİ BASTIN SİLAHLA AMA YAPTIĞIN KAR KALDI YANINA.
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MHK İSTİFA:ARDA HADİ BERKAY A SALDIRDIĞIN GİBİ SALDIRSA SUATA DA DİLİM DİLİM DOĞRADI BAŞAKŞEHİRİ
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