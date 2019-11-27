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Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi'den İlker Aycı'ya ziyaret

Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, Türk Hava Yolları Yönetim Kurulu ve İcra Komitesi Başkanı M. İlker Aycı'yı makamında ziyaret etti.

27.11.2019 15:55 | Son Güncelleme: 27.11.2019 16:03Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi'den İlker Aycı'ya ziyaret
Başkanı Ahmet Nur Çebi, Türk Hava Yolları Yönetim Kurulu ve İcra Komitesi Başkanı M. İlker Aycı'yı makamında ziyaret etti.

Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, Türk Hava Yolları Yönetim Kurulu ve İcra Komitesi Başkanı M. İlker Aycı'ya ziyarette bulundu. Gerçekleşen ziyarette Asbaşkan, Futbol A Takımı ve Ümraniye Nevzat Demir Tesisleri'nden Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Emre Kocadağ, Genel Sekreter ve İcra Kurulu Başkanı Ahmet Mesut Urgancılar, Pazarlama ve İş Geliştirmeden Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Enis Ulusoy ile Basketbol ve Gayrimenkul Geliştirmeden Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Umut Şenol da yer aldı.

Ziyaret sırasında Türkiye'nin en önemli kurumlarından ve değerlerinden biri olan THY'nın siyah-beyazlılarla yapmış olduğu iş birliğine katkıları nedeniyle Aycı'ya da teşekkür edildi.

Çebi, sıcak bir ortamda geçen ziyaretin sonunda İlker Aycı'ya futbol ve basketbol takımlarının formalarını hediye etti. - İSTANBUL

Türk Hava Yolları, Ahmet Nur Çebi, ilker aycı, Beşiktaş, Spor

Kaynak: İHA

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