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Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi'den "Milli Dayanışma Kampanyası"na yapacakları bağışla ilgili...

Beşiktaş Kulübü Başkanı Ahmet Nur Çebi, Milli Dayanışma Kampanyası için yapmayı belirledikleri 1 milyon 903 bin liralık bağışı, futbolcular ve yönetim kurulu üyelerinden topladıklarını, kulübe maddi bir yük yansıtmayacaklarını söyledi.

05.04.2020 18:02 | Son Güncelleme: 05.04.2020 18:02
Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi'den
Beşiktaş Kulübü Başkanı Ahmet Nur Çebi, Milli Dayanışma Kampanyası için yapmayı belirledikleri 1 milyon 903 bin liralık bağışı, futbolcular ve yönetim kurulu üyelerinden topladıklarını, kulübe maddi bir yük yansıtmayacaklarını söyledi.
Ahmet Nur Çebi, siyah-beyazlı kulübün sosyal medya hesaplarından paylaşılan açıklamasında, "Oluşturduğu sağlık sorunlarının yanı sıra küresel çapta ekonomik dengeleri altüst eden bu salgın, ülkemizde de hayatın normal seyrini değiştirdi. Kepenk kapatmak zorunda kalan esnaflarımız, işinde belirsizlik yaşayan vatandaşlarımız oldu. Elbette ki spor endüstrisi de bundan nasibini aldı. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın başlattığı Milli Dayanışma Kampanyası'nı yürekten desteklediğimizi belirtmiştik. Bu bağışımızı, kulübümüze maddi bir yük yansıtmayacak şekilde, kaptanlarımızın önderliğinde bir araya gelen futbolcularımızın katkıları ve yönetim kurulu üyelerimizin de destekleriyle 1 milyon 903 bin Türk lirası olarak belirledik." ifadelerini kullandı.
Beşiktaş Başkanı açıklamasında, sağlık çalışanlarının çocuklarına burs verileceğini de belirtilerek, "Beşiktaş Kabataş Vakfı Okullarımızda 'Prof. Dr. Cemil Taşcıoğlu Tıp Bilimine Emek Bursu' adı altında bizler için bu dönemde fedakarca çalışan sağlık çalışanlarımızın evlatları için eğitim bursu vermeyi kararlaştırdık. Halkın takımı olarak devletimiz ve milletimiz için elimizden geleni yapmaya hazır olduğumuzu bir kez daha ifade etmek istiyorum." değerlendirmesinde bulundu.
"Personelimize beraber çalıştığımız süre içerisindeki tüm ödemelerimizi yaptık"
Ahmet Nur Çebi, yaşanılan zorlu süreçte kulüp çalışanlarını da mağdur etmemenin en büyük görevlerinden biri olduğunun altını çizerek, şunları kaydetti:
"Mazbatayı aldığımız günden bu yana geçen 5 aylık süreçte, kulübümüzün tüm gelirleri temlik altında olmasına ve her gün geçmişten gelen ödemelerin karşımıza çıkmasına karşın personelimize beraber çalıştığımız süre içerisindeki tüm ödemelerimizi yaptık. Kulübümüzün çatısı altında, özveri içerisinde görev yapan personellerimizin, geçmişte görev yapmış olan yönetim kurulunun döneminden kalan alacakları bulunuyor. Biz, çalışanlarımızın geçmişten kalan ödemelerini de temin etmek için gecemizi gündüzümüze katarak onların bu mağduriyetlerini gidermek adına kalıcı çözümler aramaya devam ediyoruz. Söz verdiğimiz gibi, görevde olduğumuz süre zarfında her şeyi şeffaflıkla taraftarlarımıza anlatacak, sporcularımıza ve personelimize maddi ve manevi açıdan sorumluluklarımızı yerine getirmek adına büyük bir gayret içerisinde olacağız. Aynı zamanda vatani görevlerimizi de ön saflarda ifa edeceğiz. Beşiktaş, hem içeride hem dışarıda bir sarsılmaz bir bütündür. Büyük bir ailedir. Sevgi ve saygılarımla..."

Kaynak: AA

Etiketler: Biz Bize Yeteriz Türkiyem, Ahmet Nur Çebi, Beşiktaş, Spor
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Haberler ›› Spor ››Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi'den 'Milli Dayanışma Kampanyası'na yapacakları bağışla ilgili... - Spor

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