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Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi: Ligler yeniden başlar veya iptal edilebilir

Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, "Liglerin oynanmaması bir temennidir. Nisan olur, Mayıs olur ligler yeniden başlar veya iptal edilebilir. Bunlar tartışmaya açık. Spor eğlence ama ülke sağlığını devam ettirmek daha önemli" açıklamasında bulundu.

22.03.2020 15:48 | Son Güncelleme: 22.03.2020 16:40

Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, koronavirüs salgını ve liglerin durumuyla ilgili olarak açıklamalarda bulundu. A Spor 'a konuşan Çebi'nin açıklamaları şu şekide: "65 yaş ve kronik rahatsızlığı olanların dışarı çıkmamalarını öneriyorum. Evlerimizde kalalım. Yaşlılarımızın sağlığı da gençlerimiz kadar önemli. Umursamaz tavırlar sergilersek bu virüs bizim için büyük sorun olur. Biz kulüp olarak 65 yaş üstü üyelerimizle iletişim halindeyiz. Gençlerden yardım almalarını sağlamaya çalışıyoruz. Bunu diğerlerine de tavsiye ederim.

"HÜKÜMETE KARŞI GELMEK OLMAZ"

Kovid-19 testini futbolculara yapmayı düşünüldü ancak bunu yasal yollarla yapmamız gerekiyor, hükümete karşı gelmek doğru olmaz. Devletin dışında yapılan Kovid-19 testlerine sıcak bakmıyorum. Bütün kulüplerde, virüslerden evvel geçmiş yönetimler kulüpleri öyle zararlara soktular ki, bir kerede virüsten zarar ederiz, sorun değil.

"TÜM OYUNCULARIMIZ KARANTİNADA"

Liglerin oynanmaması bir temennidir. Nisan olur Mayıs olur ligler yeniden başlar veya iptal edilebilir. Bunlar tartışmaya açık. Spor eğlence ama ülke sağlığını devam ettirmek daha önemli. Şu anda benim için spor 2. planda kalıyor. Şu an olağanüstü bir durum yaşanıyor. Yabancı futbolcuların ülke dışına çıkmasına izin vermiyoruz. Karantina onlar için de geçerli. Bazılarının çocukları yurt dışında ama şu an yanlarına gitmelerinin risk olacağını anlattık."

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Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi: Ligler yeniden başlar veya iptal edilebilir
Etiketler : Ahmet Nur Çebi, Beşiktaş, Spor

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