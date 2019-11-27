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Beşiktaş Başkanı Çebi'den Başkan Akpolat iade-i ziyaret

Beşiktaş Kulübü Başkanı Ahmet Nur Çebi ve yönetim kurulu Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat'a iade-i ziyarette bulundu.

27.11.2019 16:48 | Son Güncelleme: 27.11.2019 16:48Beşiktaş Başkanı Çebi'den Başkan Akpolat iade-i ziyaret

Kulübü Başkanı Ahmet Nur Çebi ve yönetim kurulu Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat'a iade-i ziyarette bulundu.  Beşiktaş Belediyesi Levent Merkez binasında gerçekleşen görüşmede başkanlar, karşılıklı işbirliği ve beraberlik mesajı verdi.

Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat ve beraberindeki, heyet Kasım ayı başındaki olağanüstü seçimli kongrede bütün rakiplerini geride bırakarak Beşiktaş'ın 34'üncü başkanı seçilen Ahmet Nur Çebi'yi  Vodafone Park'ta ziyaret etmişti. Başkanlar, karşılıklı fikir alışverişinde bulunarak kulüp ve belediye arasındaki işbirliğinin her zaman devam edeceğini belirtti.

Görüşmede iki kurum arasında yeni projeler üretilmesi konusunda fikir birliğine varıldı. Görüşme sonrasında sosyal medya hesabından paylaşım yapan Başkan Akpolat şu paylaşımda bulundu: "Ülkemizin gururu olan Beşiktaş Kulübümüzün saygıdeğer Başkanı Ahmet Nur Çebi ve Yönetim Kurulu Üyeleri'ne nazik ziyaretleri için teşekkür ederim. Kulübümüzün daha iyi günlere kavuşması için omuz omuza mücadele etmeye sözümüz var, tutacağız."


- İstanbul

Beşiktaş Spor Kulübü, Ahmet Nur Çebi, Beşiktaş, Spor

Kaynak: DHA

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