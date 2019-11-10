Haberler » Spor » Beşiktaş Başkanı Çebi, Ulu Önder Atatürk'ü anma törenine katıldı - Spor

Beşiktaş Başkanı Çebi, Ulu Önder Atatürk'ü anma törenine katıldı

Beşiktaş Kulübü Başkanı Ahmet Nur Çebi, Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün ölümünün 81'inci yıl dönümü nedeniyle BJK Kabataş Vakfı Okulları'nda düzenlenen törene katıldı.

10.11.2019 13:21 | Son Güncelleme: 10.11.2019 13:21Beşiktaş Başkanı Çebi, Ulu Önder Atatürk'ü anma törenine katıldı

Beşiktaş Kulübü Başkanı Ahmet Nur Çebi, Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün ölümünün 81'inci yıl dönümü nedeniyle BJK Vakfı Okulları'nda düzenlenen törene katıldı. Çebi ardından, Atatürk'ün hayata gözlerini yumduğu Dolmabahçe Sarayı'ndaki odasını ziyaret etti ve Ulu Önder için saygı duruşunda bulundu.

Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün ebediyete intikalinin 81'inci yıl dönümü nedeniyle BJK Kabataş Vakfı Okulları Çamlıca Kampüsü'nde anma töreni düzenlendi. Anma törenine Beşiktaş Kulübü Başkanı Ahmet Nur Çebi, yönetim kurulu üyeleri Umut Şenol, Hakan Daltaban, BJK Kabataş Vakfı Başkanı Hasan Anıl Cansızoğlu, BJK Kabataş Vakfı Mütevelli Heyeti üyeleri Aydın US ve Erşan Ateş katıldı. Tören, Mustafa Kemal Atatürk için saat 09.05'te yapılan saygı duruşuyla başladı. Törende bir konuşma yapan Başkan Çebi, ardından BJK Kabataş Vakfı Okulları öğrencilerinin hazırladığı anma programını izledi. Anma töreni, okulda yer alan Atatürk büstüne çiçek bırakılmasıyla sona erdi.

ÇEBİ ÇİFTİNDEN ULU ÖNDER İÇİN SAYGI DURUŞU

Siyah-beyazlı kulübün başkanı Ahmet Nur Çebi ile eşi Berna Çebi, okuldaki törenin ardından Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün 10 Kasım 1938'de saat 09.05'te hayata gözlerini yumduğu Dolmabahçe Sarayı'ndaki odasını ziyaret etti. Çebi çifti burada Atatürk için saygı duruşunda bulundu.



Mustafa Kemal Atatürk, Beşiktaş Spor Kulübü, Ahmet Nur Çebi, Kabataş, Spor

Kaynak: DHA

HABER YORUMLARI
Son Dakika Spor Haberleri
13:31 Sinop'ta off-road heyecanı
13:24 Milli judocu Vedat Albayrak evlendi
13:26 Barcelona Kulübü, Mustafa Kemal Atatürk'ü andı!
13:21 Beşiktaş Başkanı Çebi, Ulu Önder Atatürk'ü anma törenine katıldı
13:14 Ali Koç'tan 10 Kasım mesajı
13:26 Barcelona Kulübü, Mustafa Kemal Atatürk'ü andı!
12:27 Ahmet Nur Çebi'den Atatürk için saygı duruşu!
12:24 Fenerbahçe Kulübü, vefatının 81. yıl dönümünde Atatürk'ü andı
11:46 Ünlü golfçülerden Atatürk'e saygı duruşu
00:49 Mario Lemina: Önemli bir galibiyet aldık, böyle oynamaya devam edeceğiz
11:46 Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Atatürk istismarına sert tepki gösterdi
02:17 PSG, son dakikalarda bulduğu golle kazandı!
22:00 PSG, son dakikalarda bulduğu golle Brest'i mağlup etti
10.11.2019 13:32:53