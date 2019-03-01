Beşiktaş Başkanı Fikret Orman, Adem Ljajic'in Bonservisinin Alınacağını Açıkladı

Beşiktaş Başkanı Fikret Orman, Kayseri'de basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Orman, "Şenol hocamızın gitmesi ülkemizde olağanüstü gözüküyor ama bunlar olabilen şeyler. Sezon sonu milli takıma gidiyor. Bizim işimiz Beşiktaş'ı başarıya ulaştırmak. Yönetim olarak çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Fabri ile şu anda bir görüşmemiz yok, öyle bir niyetimiz de olmadı." dedi.

"KULÜPLER BÜTÇE OLARAK DARALACAK"

Orman, "Kagawa 3-4 maçtır bizde, bir oynasın, ilerleyen süreç içinde bonservisi ile ilgili karar veririz. Kulüpler bütçe olarak daralacaklar. Bizim maliyet hesabını tekrar masaya yatırmamız lazım. Ljajic önümüzdeki sezon da Beşiktaş'ta olacak gibi gözüküyor. Kontratında bazı maddeler var ve o maddeler tutarsa alınacak." diye konuştu.

"BEŞİKTAŞ'I ŞAMPİYON YAPACAK BİR HOCA OLMALI"

Orman, "Önümüzde 3 aylık bir süreç var, çalışmalar başlayacak bizde de. Beşiktaş'ı kaldırabilecek, başarı sağlayacak bir hoca olmalı. Beşiktaş'ı şampiyon yapacak ve Avrupa kupalarında başarıya götürecek, vizyon sahibi bir hoca olmalı. Şu anda verdiğimiz bir karar yok." diyerek sözlerini noktaladı.