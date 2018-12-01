01 Aralık 2018, 17:00
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Beşiktaş Başkanı Fikret Orman, Derbi Maçta Fatih Terim'i Locasında Ağırlayacak

Beşiktaş Başkanı Fikret Orman, "Ona bütün kapılarımız açık" dediği Fatih Terim'i Vodafone Park'taki locasında ağırlayacak.

Süper Lig'de pazar günü çok önemli bir derbiye çıkacak olan Galatasaray'da Serdar Aziz, Donk, Ndiaye ve Rodrigues cezaları nedeniyle Beşiktaş'a karşı yoklar. Teknik direktör Fatih Terim ve yardımcı antrenör Hasan Şaş da cezalı. Tam 150 gün hak mahrumiyeti cezası alan başkan Mustafa Cengiz'in gelemeyeceği derbide Fatih Terim ise Vodafone Park'ta saha kenarında olmasa da tribünde oturacak.

BEŞİKTAŞ KAPILARI AÇTI

Sporcu kapısından sarı-kırmızılı takımla giriş yapamayacak olan Terim, hemen yan taraftaki protokol kapısından stada adımını atacak. Fatih Terim ile iyi ilişkiler içinde Orman, Fatih Terim'i locasında ağırlayacak. Orman ve yönetici Şafak Mahmutyazıcıoğlu sarı-kırmızılı kulüple temasa geçip, "Fatih hocaya bütün kapılarımız açık" mesajını yolladı. Vodafone Park'ta Orman'a ait 57 numaralı locada Fatih Terim ve beraberindeki Galatasaraylı yetkililerin ağırlanacağı öğrenildi. Mustafa Cengiz cezalı olduğu için ikinci başkan Abdurrahim Albayrak kulübü temsil edecek.

(Sabah)

Vodafone Park,Beşiktaş,Fatih Terim
01 Aralık 2018 Cumartesi 17:00



YORUMLAR (7)
MUSTAFA KOÇPINAR-DELİ-68: bir fenerli olarak beraberlik bekliyorum derbiden. kibirliyim çok bilmişim herşeyi bilirim ben.
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ÜMMET 68: bjk tribünlerinde ama çok güzel kızlar oluyor genelde.
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FANATİK KANARYA FENERBAHÇELİ: 2 YARIDA SİZİ KADIKÖYDE BEKLİYORUZ GELİN SİZE NASIL BİR TOP OYNAYACAĞIMIZI HERKES GÖRECEK ELİMİZDEN KAÇTINIZ ARENADA AMA BU DEFA KADIKÖYDE İŞİNİZ ÇOK ZOR FARK YİYECEKSİNİZ
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FENERBAHÇELİ YILMAZ: TABİ TABİ SİZ ALIŞMIŞSINIZ BEDAVADAN PENALTILARLA VE BAEDAVADAN GOLLERLE MAÇ ALMAYA ANTALYA MAÇINAD GÖRDÜK İŞTE GEÇEN YIL ALANYA MAÇINDA GÖRDÜK İŞTE SİZ ZANNETTİNİZKİ BU DEVRAN HEP BÖLE GİDECEK ARTIK DOLARCI FATİH TERİMLE YANDAŞLARIININ İŞLERİ BİTTİ
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  • SOLAK 25 : YA SOKE SAMPIYON OLACAZ YA SS TFF BIZI ZORLAYAMAZ BIZIM MUZEDE NE KADAR COK KUPA OLDUGUNU GORENLER TARIH HEP BOYLE OLMUS 2012 2013 AYNNE OYLE SAMPYON GS
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