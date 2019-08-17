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Beşiktaş Başkanı Fikret Orman, kangal çiftliğini ziyaret etti

Beşiktaş Kulübü Başkanı Fikret Orman, dünyaca ünlü kangal köpeklerinin yetiştirildiği çiftliği ziyaret etti.

17.08.2019 18:45 Beşiktaş Başkanı Fikret Orman, kangal çiftliğini ziyaret etti
Beşiktaş Kulübü Başkanı Fikret Orman, dünyaca ünlü kangal köpeklerinin yetiştirildiği çiftliği ziyaret etti.
Demir Grup Sivasspor maçı için şehre gelen başkan Fikret Orman, kent merkezi yakınlarındaki Meraküm tepesinde bulunan Hüseyin Yıldız'ın işletmeciliğini yaptığı kangal köpeği çiftliğini ziyaret etti. Sivas'a geldiğinde genellikle ziyaret ettiği çiftlikte yetişkin ve yavru kangal köpekleri ile yakından ilgilenen Orman, işletmeci Hüseyin Yıldız'dan bilgi aldı. Başkan Orman, Ümraniye Tesisleri'nde de 2 çift kangal köpeklerinin bulunduğunu, Türkiye'nin önemli değerlerinden biri olan bu hayvanları çok sevdiğini ifade etti.



Beşiktaş Spor Kulübü, Hüseyin Yıldız, Fikret Orman, Sivasspor, Spor

Kaynak: DHA

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