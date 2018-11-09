09 Kasım 2018, 20:45
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Beşiktaş Başkanı Fikret Orman, Loris Karius'un Bonservisini Alacaklarını Açıkladı

Beşiktaş Başkanı Fikret Orman, takımda kiralık olarak forma giyen Alman kaleci Loris Karius'un bonservisini alacaklarını açıkladı.

Beşiktaş Başkanı Fikret Orman, Loris Karius hakkında çıkan 'gönderilecek' iddialarını yalanladı. Orman, Alman kaleci için ''Karius çok iyi bir kaleci, inşallah bonservisini de alacağız. Göndereceğimiz haberleri futbol palavraları. Karius müthiş bir kaleci. Tabii ki beklentiler yüksek. Aboubakar'ı aldığmız zaman bunu nerden buldunuz deniyordu sonra alın denildi. Onun daha çok çalışması lazım. Kendisinden beklentiler yüksek.'' sözlerini kullandı.

"DORUKHAN TAKIMIN DİREK OYUNCUSU OLDUĞUNU GÖSTERDİ"

Fikret Orman, ''Lig başından beri söylüyorum. Güçlü bir kadromuz var. Mücadele eden bir takımız. Ondan uzaklaştığı zaman Beşiktaş, Beşiktaş gibi oynamıyor. Son zamanlarda bir düzelme var. İki tane şanssız üst üste maç oynadık. Başakşehir ve Genk maçları şanssızdı. Çok iyi olacağımızı düşünüyorum. Çıkışa geçeceğiz. Dünkü maçta oynayan Dorukhan takımın direk oyuncusu olduğunu gösterdi. Güven iyi oyuncu. Mustafa Pektemek, ilk 11 oyuncusu olduğunu gösterdi.'' dedi.

Loris Karius,Fikret Orman,Beşiktaş
09 Kasım 2018 Cuma 20:45



YORUMLAR (8)
BERK: Alin alin,gercekten futboldan anlamiyon fiko...Hala aklim almiyo bu adamin nasil kaleci olduguna,...
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İZMİRLİ: önce basketçilerin ödenmemiş paralarını ver ondan sonra konuş...
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KARTAL06: Allah akıl fikir versin ne kadar komisyon yedin fikret orman adam akıllı söyle.Komisyoncular sizi.
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BRÜTÜS: Abubakar güzel örnek tebrikler başkan. Peki Lens. Bile bile lades. Mario Gomesten gelmesi gereken pay ne durumda. Gomes, sosa ve talisca gitti. Şampiyonluklar, şampiyonlar ligi gelirleri gitti. Daha sayayım mı sn başkan
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TURAN: Yav işe yarar adamın bonservisini almazsın, gidip uçanı kaçan şey yapan adamınkini alırsın. Ne garipsiniz gerçekten
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