Beşiktaş Başkanı Fikret Orman, Tayfun Korkut ile Görüşme Gerçekleştirdi

Beşiktaş'ta önümüzdeki Mayıs ayında yapılacak başkanlık seçminde tekrar adaylığını koyacağını açıklayan Başkan Fikret Orman, Şenol Güneş'in sezon sonunda A Milli Takımımız'ın başına geçecek olması nedeniyle şimdiden teknik adam arayışlarına başladı. Tekrar seçilmesi durumunda hoca işini hemen çözmeyi planlayan Orman'ın ilk hedefi, yerli bir isim...

BEŞİKTAŞ FORMASI DA GİYMİŞTİ

Bu doğrultuda Orman'ın, son olarak Almanya'da Stuttgart'ı çalıştıran ve futbolculuk kariyerinde daha önce siyah-beyazlı formayı giyen Tayfun Korkut'la görüştüğü öğrenildi. Orman'ın, Korkut'la yaptığı görüşmede fikir alışverişinde bulunduğu ve şartlarını öğrendiği ifade edildi. Korkut'un, yapılan görüşmenin ardından teklifin resmileşmesi durumunda Beşiktaş'ta çalışmaya sıcak bakacağını başkana ilettiği öğrenildi.

ÖNCELİK YERLİ TEKNİK ADAM

Hoca arayışlarına devam eden başkan Fikret Orman'ın, diğer alternatiflerle de temaslara başladığı öğrenildi. Listesinde bir çok teknik adam bulunan ve bu konuda ince eleyip sık dokumak isteyen Fikret Orman, yönetici arkadaşlarıyla sürekli fikir alışverişinde bulunuyor. Siyah-beyazlıların listesinde Tayfun Korkut'un dışında Sergen Yalçın, Okan Buruk, Rıza Çalımbay ve Mehmet Özdilek bulunyor. Şu an Şenol Güneş'in yardımcılığını da sürdüren Guti Hernandez ise yabancı hoca listesinin başında geliyor.

(Yeni Şafak)