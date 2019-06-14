14.06.2019 09:04
Haberler»Spor » Haber

Beşiktaş Başkanı Fikret Orman ve Mehmet Ali Erbil'in eski eşi Tuğba Coşkun ilk kez görüntülendi

Mehmet Ali Erbil'in eski eşi Tuğba Coşkun, son günlerde aşk yaşadığı konuşulan Beşiktaş Kulübü Başkanı Fikret Orman'la ilk kez görüntülendi.

Magazin gündemine bomba gibi düşen Fikret Orman ve Tuğba Coşkun'un aşk yaşadığı iddiası doğru çıktı.İkili ilk kez Bodrum'da görüntülendi.

SABAHIN ERKEN SAATLERİNDE YAKALANDI

Çift, önceki gün sabahın erken saatlerinde Gündoğan'da objektiflere yakalandı. Sahilin başından sonuna kadar tempolu yürüyen ikili, sporu Orman'ın sahibi olduğu Cape Otel'de bitirdi.

GÖZLERDEN UZAK TATİL YAPIYORLAR

Yürüyüş boyunca neredeyse hiç konuşmayan çiçeği burnunda aşıklar, çevre halkının ilgisiyle karşılaştı. Orman'ın etraftakilere selam vererek, kısa süreli diyaloglara girdiği de görüldü. Bir haftadır Bodrum'da olduğu öğrenilen Orman ve Çoşkun'un, gözlerden uzak bir tatil yaptıkları ve denize girmedikleri öğrenildi.

Beşiktaş Başkanı Fikret Orman ve Mehmet <a class='keyword' href='/ali-erbil/' title='Ali Erbil'>Ali Erbil</a>'in eski eşi Tuğba Coşkun ilk kez görüntülendi
Bodrum, Tuğba Coşkun, Fikret Orman, Magazin, Spor

YORUMLAR (4)
BURAK:Tatil yapmasın mı adam.
Yayından Kaldır
0 0
Cevap yaz
ÇARŞI:BEŞİKTAŞIN PARALARI NEREDE ONU GÖRÜYORUZ. BEŞİKTAŞI BU HALE GETİRENLER UTANMIYOR ARKADAŞLAR. YÖNETİM İSTİFA!!!!!!!
Yayından Kaldır
1 4
Cevap yaz
MEHMET ALİ ERBİL:Adam Fenerbahçe''nin eski yengesini bile alıyor.
Yayından Kaldır
5 2
Cevap yaz
KAPLAN:Klüp ne halde adam keyfine bakiyor
Yayından Kaldır
1 6
Cevap yaz
Son Dakika Haberleri
09:32 Suudi Arabistan kara sularını korumak için gerekli tedbirleri alacak
09:32 Pençe Harekatı'nda 48 terörist etkisiz hale getirildi
09:32 Rümeysa sağlığına kavuştu, sınava hazır
09:32 Otomobilden tabancalar çıktı
09:32 DHA DIŞ - Rum basını: Avrupalı ortaklar Doğu Akdeniz için dayanışma sözü verdi
09:31 (Özel) İstanbul'da motosikletli genç kızın feci ölümü kamerada
09:31 Pendik'te fabrika yangını: 1 yaralı
09:31 Rum medyası: Avrupalı ortaklar Doğu Akdeniz için dayanışma sözü verdi
09:30 Ek fotoğraflar // Pendik'te fabrika yangını
09:30 Marmara'da sağanak
09:29 'Kalinse Şelalesi' keşfedilmeyi bekliyor
09:29 Denizli'nin atık tekstil ürünleri, Brezilya'da oyuncak oluyor
09:28 - Suudi Arabistan'daki Havaalanı Saldırısının Görüntüleri Ortaya Çıktı
09:28 (Özel) Trans bireyin gasp ettiği vatandaşı kafa atarak darp etmesi güvenlik kamerasında