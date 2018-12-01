01 Aralık 2018, 17:42
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Beşiktaş Başkanı Orman'dan Birlik Çağrısı

Beşiktaş Başkanı Orman

Beşiktaş Başkanı Fikret Orman, Beşiktaş dergisinin Aralık sayısındaki yazısında, camiaya birlik çağrısı yaptı.

Beşiktaş Kulübü Başkanı Fikret Orman, siyah-beyazlı  kulüp için tek yürek olmaları gerektiğini kaydetti.
Fikret Orman, Beşiktaş dergisinin Aralık sayısındaki yazısında, UEFA  Avrupa Ligi I Grubu 5. maçında Noveç'in Sarpsborg takımını 2-0 geriden gelerek  3-2 mağlup etmelerinin önemine dikkati çekti.
Galibiyetin, gruptan çıkma adına umutlarını güçlendirdiğini aktaran  Orman, "Kenetlenerek terimizin son damlasına kadar mücadele ettiğimizde, neleri  başarabileceğimizi göstermesi açısından bu galibiyetin çok önemli olduğunu  düşünüyorum." ifadelerini kullandı.
Fikret Orman, her camianın zaman zaman zor günler geçirdiğini  hatırlatarak, şunları dile getirdi: "Aile olmanın gereği, camia olmanın zorunluluğu, işte bu sıkıntılı  günlerde futbol takımımız gibi kenetlenmektir. Ortak amacımız, Beşiktaş'ımız için  tek yürek olabilmektir. Beşiktaş ailesi olarak tek yürek olmayı sürdürdüğümüzde,  tarihimize yeni zaferler ekleyeceğimizden şüpheniz olmasın. Yarıştığı tüm  kulvarlarda büyük hedefleri olan takımımız, bu hedeflerini sizlerin yürekten  vereceği destek ve inançla gerçekleştirecektir. Sadece futbol takımımız değil,  tüm takımlarımız ve hatta kulübümüz açısından da birlik ve beraberliğimiz,  siyah-beyaz bayrağımızı en yükseklerde dalgalandırmamızı sağlayacaktır."
"Beşiktaşlı olmak, ayrıcalıktır." değerlendirmesinde bulunan Orman, "Beşiktaşlı olmak, ilkelerimizi oluşturan emeğe saygıdır. Beşiktaş'ımız için  zaman ayıran, düşünce üreten, hizmet veren her bir siyah-beyaz sevdalısının  emeğine saygımızı göstermek, bizleri güçlü bağlarla birbirimize bağlarken, bir  yandan da topluma örnek davranış modelimiz olmaya devam edecektir. Topluma örnek  olan bu kültürümüz, bizden sonraki nesillere bırakacağımız en değerli yaşamsal  öğüdümüz olacaktır." şeklinde görüş belirtti.
  
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