Beşiktaş başkanı orman: 'top çizgiyi geçsin de nasıl geçerse geçsin' bizim camiamızın işi değil

Beşiktaş Kulübü Başkanı Fikret Orman, "Şampiyonluklar, maçları kazanmak önemli. Bizim yaptığımız işin en önemli noktası, topun çizgiyi geçmesidir. Ama 'top çiziyi geçsin de nasıl geçerse geçsin' bizim camiamızın işi değildir. Onlar başka camiaların işi olabilirler. Biz 'Şerefinle oyna, hakkınla kazan' eğitiminden, kültüründen gelmiş bir camiayız" dedi.

Adana Beşiktaşlılar Derneği tarafından düzenlenen sabah kahvaltısında Beşiktaş Kulübü Başkanı Fikret Orman, 250 kongre üyesiyle bir araya geldi. Kahvaltıya Adana Beşiktaşlılar Derneği Başkanı Mustafa Uğur Kızıl, Adana Beşiktaşlı İş Adamları Derneği Başkanı Sitemkar Bolsoy, Mersin Beşiktaşlılar Derneği Başkanı Ufuk Onuk'un yanı sıra çok sayıda kongre üyesi ve taraftar katıldı. Kentteki bir otelde düzenlenen etkinlikte konuşan Orman, milli maç aralarını değerlendirerek, çeşitli illerde hazırlık maçları yapacaklarını belirtip, şunları söyledi:

"12 Ekim'de Beşiktaş futbol takımıyla Adana Demirspor ile maç yapmaya geleceğiz. İnşallah en kısa sürede takımımızla bu bölgenin insanları bir araya gelmiş olur. Milli takım aralarında bundan sonra da Beşiktaş takımının gitmesi gereken yerlerde maçlar yapacağız. İlk olarak da Adana ile başlıyoruz. Burada çok taraftarımız var. İnşallah Adanaspor veya Adana Demirspor'dan bir tanesi de Süper Lig'e çıkar da, bizim buraya gelmemiz için de vesile olur diye umut ediyorum."

"KUM SAATİ TERSİNE DOĞRU ÇALIŞIYOR"

Geriye kalan 2,5 yıllık görev süresinde elinden geldiğince çalışacağını dile getiren Fikret Orman, yeniden seçime girmeyeceğinin altını çizerek, "Bu Beşiktaş bizim Beşiktaş'ımız. Bu benim son dönemim ve artık yavaş yavaş kum saati tersine doğru çalışıyor. 2,5 senelik bir görev süremiz kaldı. Ondan sonra da yeni bir yönetim kuruluyla, yeni bir başkanla Beşiktaş, hayata devam edecek. Bu süreç içerisinde bizler olabildiğince Beşiktaş'a hizmet etmek için çalışıyoruz. Ben bunun devamlı olarak altını çiziyorum; Beşiktaş açısından bir siyasi değilim. Yani bir daha seçime girmeyeceğim. Seçime girmeyeceğimiz için de bizim tek amacımız Beşiktaş'a hizmet. Beşiktaş taraftarından da beklediğimiz, Beşiktaş siyasetini bir tarafa bırakıp, hep beraber bu büyük camiayı nice başarılara koşturabilmemiz lazım" diye konuştu.

"GÜZEL MAÇLAR SEYREDECEĞİZ"

Teknik direktör Abdullah Avcı ve ekibine sonuna kadar güvendiğini vurgulayan Orman, sezonu şampiyon olarak tamamlayacaklarına inandığını belirterek, şunları dedi:

"Futbol takımımız için zor bir sezon başlayacak. Yaklaşık 10 senedir oynadığımız bir oyun düzenimiz var. Abdullah hocayla da yeni bir oyun düzenine geçtik. Her gün üzerine koyarak gidiyoruz. Yeni transferlerin takıma katılması, sakatların dönmesiyle takımımız kendi hüviyetine yeniden ulaşacaktır. Atiba sakatlıktan döndü, Burak da önümüzdeki hafta başlayacak. Oyun düzenini oluşturduğu sürece, Beşiktaş takımının sahada artık yavaş yavaş, Rize maçı da dahil olmak üzere, çok güzel maçlarını seyredeceğiz. Bu nasıl olacak? Hep beraber olacak. Onun için de hepimize çok önemli görevler düşüyor. Görüyorum sosyal medya üzerinden bir hata bulalım da oradan Beşiktaş'ı bir yere getirelim çabası içerisine düşenler olur. Bunlara, bu tuzaklara düşmeyeceğiz. Bu Beşiktaş bizim Beşiktaş'ımız. Taraftar demek zaten taraftan geliyor; biz karşı taraf değiliz, Beşiktaş tarafıyız. Çok inanıyorum, çok iyi kadro kurduk. Abdullah hoca ve ekibine çok inanıyorum. Allah sakatlık vermediği sürece, camia bütünlüğümüzü sağladığımız sürece de şampiyon olacağımıza gerçekten inanıyorum. Sizler de inanın."

"KAMPLARIMIZI BOLU'DA YAPACAĞIZ"

Beşiktaş Kulübü'nün yönetiminden hocasına, hocasından oyuncusuna, taraftarına kadar herkese önemli görevlerin düştüğünü kaydeden Fikret Orman, ekonomik daralmaya rağmen kadro kalitesini koruduklarını söyledi. Orman, "Bir yandan küçülürken, diğer yandan büyüme stratejisi uyguluyoruz. Bu sezon 20 milyon euro bütçe daralması yaşadık ancak 7 tane transfer yaptık. Takımın yaş ortalaması 4 yaş gençleşti. Dünyanın her yerinde ekonomik kriz var. Olabildiğince kulübümüzü etkilemeden çıkabilmesi için strateji uyguladık. Hedefini kaybetmiş, sadece maddi imkanları için burada bulunan oyuncular yerine hedefi olan, ruhu olan bir takıma tekrar dönmemiz lazımdı. Bunun da ilk adımını bu sene attık. Bolu'da yeni kamp tesislerimizi tamamladık, gençlik akademisi de yakında tamamlanacak. Bundan sonra kamplarımzı orada yapacağız ve Beşiktaş sadece maç için Avrupa'ya gidecek. Kamplarımızı Bolu'da yapacağız" ifadelerini kullandı.

"ŞEREFİNLE OYNA, HAKKINLA KAZAN"

Altyapıya önem verdiklerini de dile getiren Fikret Orman, 8 senelik yönetim hayatının her saniyesini Beşiktaş'ın başarısı için harcadığını vurgulayarak, "Abdullah hoca ile altyapı ile ilgili görüş halindeyiz. A takıma altyapıdan 4 ya da 5 tane oyuncu çıkaracağız ve bu oyuncular ilk 11'de oynayacak kapasitede olacaklar. Şampiyonluklar, maçları kazanmak önemli. Bizim yaptığımız işin en önemli noktası, topun çizgiyi geçmesidir. Ama 'top çiziyi geçsin de nasıl geçerse geçsin' bizim camiamızın işi değildir. Onlar başka camiaların işi olabilirler. Biz 'Şerefinle oyna, hakkınla kazan' eğitiminden, kültüründen gelmiş bir camiayız. Elimizden geldiği kadar da kendi çizgimizde mücadele edeceğiz" dedi.

Konuşmaların ardından Beşiktaş Kulübü Başkanı Fikret Orman, taraftar derneklerinin temsilcileri ve üyeleriyle hatıra fotoğrafı çektirdi.

