Haber, Son Dakika, Haberler
Menü
Haberler ›› Güncel ››Beşiktaş Belediye Başkanı Akpolat, semt pazarında koronavirüs önlemlerini denetledi - Haberler

Beşiktaş Belediye Başkanı Akpolat, semt pazarında koronavirüs önlemlerini denetledi

Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına karşı İstanbul Pazarcılar Odası iş birliğiyle alınan önlemleri Beşiktaş Cumartesi Pazarı'nda denetledi.

21.03.2020 16:04 | Son Güncelleme: 21.03.2020 16:20
Beşiktaş Belediye Başkanı Akpolat, semt pazarında koronavirüs önlemlerini denetledi
Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına karşı İstanbul Pazarcılar Odası iş birliğiyle alınan önlemleri Beşiktaş Cumartesi Pazarı'nda denetledi.
Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Beşiktaş Belediyesi koronavirüs önlemlerini üst seviyeye çıkardı.
İlçe genelinde dezenfekte ve hijyen çalışmalarına başlayan ve aralıksız çalışmalara devam eden Beşiktaş Belediyesi, koronavirüs salgınını önlemek amacıyla İstanbul Pazarcılar Odası ile yeni kararlar hayata geçirdi. Pazar yerlerinde sadece gıda ve temizlik ürünlerinin satışına izin verilirken, pazar giriş noktalarına el dezenfektanları konuldu.
Pazara gelen tüm vatandaşlara maske ve eldiven dağıtan yetkililer, giriş noktasında ateş ölçerlerle vatandaşların ateşlerine bakıldıktan sonra içeriye aldı.
Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat, Beşiktaş Cumartesi Pazarı'nda alınan önlemleri denetledi. Akpolat, vatandaşları eldiven ve maske kullanmaları konusunda uyardı.
Koronavirüs kaç can aldı? Hangi ülkede kaç kişi koronavirüs nedeniyle öldü?
Koronavirüs nedir? Coronavirus belirtileri nelerdir? Koronavirüs tedavisi nasıl yapılır? Koronavirüs hakkında merak edilenler ve sıkça sorulan sorular

Kaynak: AA

Etiketler : Rıza Akpolat, İstanbul, Beşiktaş, Güncel

Paylaş
Google'da Takip Et Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş! Instagram Sayfası

Güncel Manşet

Haberler

Peş peşe uyarılar yapılırken İBB’nin bu hareketi büyük tepki topladı Haberler
Peş peşe uyarılar yapılırken İBB'nin bu hareketi büyük tepki topladı
Komşudan umutlandıran haber: İlacı bulduk, 10 günde piyasada olacak Haberler
Komşudan umutlandıran haber: İlacı bulduk, 10 günde piyasada olacak
Yaşlılarımız zapt edilemiyor! Önce küfür edip ardından bıçak çekti Haberler
Yaşlılarımız zapt edilemiyor! Önce küfür edip ardından bıçak çekti
Kılıçdaroğlu’nun acı günü! Kız kardeşi hayatını kaybetti Haberler
Kılıçdaroğlu'nun acı günü! Kız kardeşi hayatını kaybetti
Sayı 68’e çıktı! Korona nedeniyle 46 ülkeye daha uçuşlar durduruldu Haberler
Sayı 68'e çıktı! Korona nedeniyle 46 ülkeye daha uçuşlar durduruldu
Camiler için alınan önlemin ne kadar doğru olduğunu gösteren video! Haberler
Camiler için alınan önlemin ne kadar doğru olduğunu gösteren video!
Berber, kuaför ve güzellik merkezlerinin faaliyetleri durdurulacak Haberler
Berber, kuaför ve güzellik merkezlerinin faaliyetleri durdurulacak
Belediye resmi hesabından bu fotoğrafı paylaştı: Bizi bunu yapmak zorunda bırakmayın Haberler
Belediye resmi hesabından bu fotoğrafı paylaştı: Bizi bunu yapmak zorunda bırakmayın

Son Dakika Güncel Haberleri

Apartmanın kazan dairesinde çıkan yangında bir kişi dumandan etkilendi - Haber İHH ihtiyaç sahiplerine temizlik malzemesi dağıtacak - Haber Son Dakika: Teknopark'taki bazı firmalardan 2 ay boyunca kira alınmayacak - Haber Tekirdağ'dan kısa kısa - Haber Koronavirüs uyarılarına aldırış etmeyip, sahillere akın ettiler - Haber Koronavirüse rağmen sokakta görüntülenen yaşlı adam önce küfür etti, sonra bıçak çekti - Haberler Sokağa çıkmayın uyarılarına rağmen İBB'nin kandil simidi dağıtması tepki çekti - Haber İran'dan sevindiren haber! Koronavirüsün ilacını 10 gün içinde piyasaya sürecekler - Haberler Siverek'te zabıta; Türkçe, Kürtçe ve Zazaca olmak üzere 3 ayrı dilde koronavirüs uyarısı yaptı - Haber Yargıtay, 'Bu adam altına kaçırıyor' ifadesini boşanma sebebi saydı - Haber Son dakika: Toplu asker uğurlama törenleri geçici olarak yasaklandı - Haber Koronavirüs salgınına aldırmayan vatandaşlar, İstanbul'daki sahillere akın etti - Haber
Loading