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Beşiktaş Belediye Başkanı Akpolat'tan vatandaşlara "Evde kal" çağrısı

Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle "Evde kal" çağrısına uymayan vatandaşlara anons aracından seslendi.

22.03.2020 17:58 | Son Güncelleme: 22.03.2020 18:50
Beşiktaş Belediye Başkanı Akpolat'tan vatandaşlara
Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle "Evde kal" çağrısına uymayan vatandaşlara anons aracından seslendi.
Belediyeden yapılan açıklamaya göre, İçişleri Bakanlığı tarafından yayımlanan genelge ve uyarılara rağmen bazı vatandaşların Beşiktaş sahil şeridinde gezdiği görüldü.
Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat da belediyenin anons aracına binerek, Kuruçeşme- Aşiyan sahil şeridi boyunca mikrofonla vatandaşlara "evlerine dönmeleri" çağrısında bulundu.
Akpolat, vatandaşlara, "Değerli İstanbullular, koronavirüs salgını ile mücadele sürecinde, evlerinizden çıkmamanız kritik önem taşıyor. Lütfen hem kendiniz hem de sevdikleriniz için evlerinize dönün. Zorunlu olmadıkça evlerinizden çıkmayın. Her bir vatandaşımızın sağlığı, bizim için çok değerli. Bu sorumluluk hepimizin." şeklinde seslendi.
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Kaynak: AA

Etiketler : Rıza Akpolat, Kuruçeşme, Beşiktaş, Güncel

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