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Beşiktaş Belediyesi 1 Eylül'de Dünya Barış Günü sergisi düzenliyor!

1 Eylül Pazar günü saat 14.00'da Akatlar Kültür Merkezi'nde açılışı yapılacak sergi 9 Eylül'e kadar devam edecek.

28.08.2019 14:47 Beşiktaş Belediyesi 1 Eylül'de Dünya Barış Günü sergisi düzenliyor!

Beşiktaş Belediyesi, 1 Eylül Dünya Barış Günü'nde Türkiye ve Dünyadan birçok ünlü karikatüristin, yerli ve yabancı edebiyatçıların barış ile alakalı çalışmalarından esinlenerek hazırladıkları eserleriyle oluşturulan bir karikatür sergisi düzenliyor.

1 Eylül Dünya Barış Günü'nde Beşiktaş Belediyesi iştiraki Beltaş desteğiyle 'Barış Karikatürleri' sergisi düzenleniyor. Türk ve Dünya karikatüristlerinin gözünden 'Barış' temasından esinlenerek çizilen karikatürlerin görücüye çıkacağı sergi 1 Eylül Pazar günü Akatlar Kültür Merkezi'nde sanatseverlerin beğenisine sunulacak. Serginin açılışına Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat'ın yanı sıra Karikatürcüler Derneği başkanı Metin Peker, gazeteciler ve sivil toplum örgütleri de katılım sağlayacak.


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Kaynak: Bültenler

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