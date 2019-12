Beşiktaş Belediyesi Arnavutköy'de uzun yıllar süren koku sorununu çözdü!

Beşiktaş Belediyesi yıllardır mahallelileri ve esnafı rahatsız eden sorunları paydaşları ile çözmeye başladı

Açık Mikrofon buluşmalarında vatandaşlardan gelen şikayet ve talepler üzerine ekiplere haber veren Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat, Arnavutköy'ün uzun yıllardır devam eden koku sorununu çözdü. Altyapı sorunuyla ilgili çalışmalarda İstanbul Büyükşehir Belediyesi ve İSKİ ile imzalanan ortak protokol sonrası Beşiktaş Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri İSKİ ile ortak çalışmalarını tamamladı. Arnavutköy Mahallesi muhtarı Ahmet Hilmi Külhancı, uzun yıllar süren koku sorunun çözüldüğü için yetkililere teşekkür ederek şu ifadeleri kullandı.

''Bizim burası yıllardır sıkıntı içindeydi, yapılamadı burası. Beşiktaş Belediyemizin ve İSKİ'nin çabalarıyla burası çözümlendi. Halkımız ve esnafımız çok memnun şu an ve kendilerine çok teşekkür ediyoruz. Bizlere çok büyük bir katkı büyük bir yardım oldu, gördüğünüz gibi çok güzel bir yer oldu burası önceki halini görseydiniz mümkün değil burada duramazdınız. Çok berbat bir koku vardı. Burada yürümekte, oturmakta zordu kokudan dolayı şimdi oturuyorlar esnaf ve halk memnun. Mahallem adına, Belediye Başkanımıza, İSKİ'ye ve İBB teşekkür ediyoruz.''

Koku sorunun olduğu bölgede esnaflık yapan Gazi Ateş, gelen kötü kokulardan dolayı çok müşteri kaybettiğini söyledi.

''Yaklaşık çok uzun yıllardan burası böyle, biz 2 yıldır buradayız. Gelen tüm misafirlerimize yaşadığımız bu koku sorununu sürekli aktardık. Hem İBB'ye hem Beşiktaş Belediyesi'ne en son seçimlerden sonra her şey oturunca karar aldılar. Buradaki koku tamamen bitmiş oldu. Burası aslında en önemli noktası da şöyle, Arnavutköy'de her alanda bir geçiş alanı yoktu. Buradaki bütün yaşlılar bu yolu kullanıyorlar şu an. Esnaf olarak bizi sevindiren tarafı bu şöyle bir durum müşteri açısından bize katkı sağladı. Ondan dolayı biz çok mutluyuz. Kokudan dolayı geçmişte çok ciddi müşteri kaybımız oldu. Teşekkür ediyoruz hem İBB hem Beşiktaş Belediyesi çok değerli bir iş yaptılar.''

Dila Güner adlı vatandaş, kötü kokunun geldiği alanı temizlendiği görünce, duygularını şöyle ifade etti.

''Biz buradan geçiyorduk iğrenç kokuyordu rezalet kokuyordu. Buradaki restoranların hiçbirine gelip oturamıyorduk. Buraya yapmışlar bugün gördüm ve çok mutlu oldum. Tertemiz olmuş, insan bu yolu böyle görünce çok mutlu oluyor Beşiktaş Belediyesi'ne teşekkür ederim. ''