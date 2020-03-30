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Beşiktaş Belediyesi bireysel dezenfekte rehberi yayınladı

Beşiktaş Belediyesi, Coronavirüs (Covid-19) vakalarının artmasıyla birlikte vatandaşların evlerinde uygulayabileceği temizlik yöntemleri konusunda bireysel dezenfekte rehberi yayınladı.

30.03.2020 09:16 | Son Güncelleme: 30.03.2020 09:14
Beşiktaş Belediyesi bireysel dezenfekte rehberi yayınladı

Hijyen konusunun altını özellikle çizen Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat, kişisel temizlik dışında ev temizliğine de gereken özenin gösterilmesi gerektiğini belirtti.

Coronavirüs (Covid- 19) salgının duyulmasıyla birlikte dezenfekte çalışmalarına başlayan ve bu konuda gerekli tüm tedbirleri alarak hassas çalışmalar gerçekleştiren Beşiktaş Belediyesi aynı zamanda farkındalık çalışmaları da yapıyor. İşlek cadde ve sokaklardaki billboardlarda coronavirüsten korunma yöntemleri konusunda toplumu bilgilendiren ve bilinçlendiren belediye şimdi de komşuları için Coronavirüse karşı doğru ev temizliğinin nasıl yapılması gerektiğini anlatan bireysel dezenfekte rehberi yayınladı. Kişisel hijyenin yanı sıra ev temizliğinin de önemine dikkat çekenBaşkan Rıza Akpolatdoğru ev temizliğinin nasıl yapılması gerektiği konusundaki çalışmayı sosyal medya hesaplarından tüm vatandaşlarla paylaştı.

Dört maddeden oluşan dezenfekte rehberinde virüse karşı vatandaşların evlerinde uygulayabileceği temizlik yöntemleri şu şekilde:

En sık dokunduğunuz yüzeyleri önce sabunlu su ile ardından çamaşır suyu ile temizleyin.

Çamaşır suyu virüsleri öldüren en etkili dezenfektanlardan biridir. Apartmandaki ve evdeki ortak alanlar ve sık dokunulan yüzeyler kirli ise önce sabunlu su ile ardından çamaşır suyu ile temizlenmelidir. (Kapı kolları, elektrik düğmeleri, kapı zilleri, merdiven korkulukları, asansör düğmeleri, masalar, sandalye kolçakları, kumandalar, tuvalet ve lavabolar…)

Temizlik ürünlerini bilinçli kullanın.

Temizlik ürünlerini üreticinin kullanım talimatlarında belirttiği şekilde kullanın. Kullanmadan önce mutlaka etiketi okuyun.

Evinizi Havalandırın.

Temizlik ve dezenfeksiyon sırasında ortamın iyi şekilde havalandırıldığından emin olun. Evinizi düzenli olarak havalandırın.

Mümkünse eldiven kullanarak temizlik yapın ardından ellerinizi yıkayın.

Temizlik sırasında tek kullanımlık eldiven kullanın; işiniz bittiğinde eldivenleri kapalı bir torbaya koyarak çöpe atın. Su ve sabun kullanarak ellerinizi en az 20 saniye yıkayın.

Kaynak: Bültenler

Etiketler: Beşiktaş Belediyesi, Koronavirüs, Beşiktaş, Güncel

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