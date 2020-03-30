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Beşiktaş Belediyesi bireysel dezenfekte rehberi yayınladı

Beşiktaş Belediyesi, koronavirüs (Covid-19) vakalarının artmasıyla birlikte vatandaşların evlerinde uygulayabileceği temizlik yöntemleri konusunda bireysel dezenfekte rehberi yayınladı.

30.03.2020 11:35 | Son Güncelleme: 30.03.2020 11:35
Beşiktaş Belediyesi bireysel dezenfekte rehberi yayınladı

Beşiktaş Belediyesi, koronavirüs (Covid-19) vakalarının artmasıyla birlikte vatandaşların evlerinde uygulayabileceği temizlik yöntemleri konusunda bireysel dezenfekte rehberi yayınladı. Hijyen konusunun altını özellikle çizen Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat, kişisel temizlik dışında ev temizliğine de gereken özenin gösterilmesi gerektiğini söyledi.

Koronavirüs (Covid- 19) salgının duyulmasıyla birlikte dezenfekte çalışmalarına başlayan ve bu konuda gerekli tüm tedbirleri alarak çalışmalar gerçekleştirdiklerini duyuran Beşiktaş Belediyesi  farkındalık çalışmaları da yapıyor. İşlek cadde ve sokaklardaki billboardlarda koronavirüsten korunma yöntemleri konusunda toplumu bilgilendiren ve bilinçlendiren belediye ilçe sakinleri için koronavirüse karşı doğru ev temizliğinin nasıl yapılması gerektiğini anlatan bireysel dezenfekte rehberi yayınladı. Kişisel hijyenin yanı sıra ev temizliğinin de önemine dikkat çeken Başkan Rıza Akpolat doğru ev temizliğinin nasıl yapılması gerektiği konusundaki çalışmayı sosyal medya hesaplarından tüm vatandaşlarla paylaştı.

Dört maddeden oluşan dezenfekte rehberinde virüse karşı vatandaşların evlerinde uygulayabileceği temizlik yöntemleri şu şekilde sıralandı:

EN SIK DOKUNDUĞUNUZ YÜZEYLERİ ÇAMAŞIR SUYU İLE TEMİZLEYİN

Çamaşır suyu virüsleri öldüren en etkili dezenfektanlardan biridir. Apartmandaki ve evdeki ortak alanlar ve sık dokunulan yüzeyler kirli ise önce sabunlu su ile ardından çamaşır suyu ile temizlenmelidir. (Kapı kolları, elektrik düğmeleri, kapı zilleri, merdiven korkulukları, asansör düğmeleri, masalar, sandalye kolçakları, kumandalar, tuvalet ve lavabolar…)

TEMİZLİK ÜRÜNLERİNİ BİLİNÇLİ KULLANIN

Temizlik ürünlerini üreticinin kullanım talimatlarında belirttiği şekilde kullanın. Kullanmadan önce mutlaka etiketi okuyun.

EVİNİZİ HAVALANDIRIN

Temizlik ve dezenfeksiyon sırasında ortamın iyi şekilde havalandırıldığından emin olun. Evinizi düzenli olarak havalandırın.

MÜMKÜNSE ELDİVEN KULLANIN ARDINDAN ELLERİNİZİ YIKAYIN

Temizlik sırasında tek kullanımlık eldiven kullanın; işiniz bittiğinde eldivenleri kapalı bir torbaya koyarak çöpe atın. Su ve sabun kullanarak ellerinizi en az 20 saniye yıkayın."


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Kaynak: DHA

Etiketler: Beşiktaş Belediyesi, Koronavirüs, Beşiktaş, Güncel
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