Haber, Son Dakika, Haberler
Menü

Beşiktaş Belediyesi çocuklar için yayına hazır

Koronavirüs (COVID-19) salgını nedeniyle sosyal izolasyonun korunduğu bugünlerde Beşiktaş Belediyesi, çocuklar için yeni projeler hayata geçiriyor.

01.04.2020 11:56 | Son Güncelleme: 01.04.2020 11:56
Beşiktaş Belediyesi çocuklar için yayına hazır

Koronavirüs (COVID-19) salgını nedeniyle sosyal izolasyonun korunduğu bugünlerde Beşiktaş Belediyesi, çocuklar için yeni projeler hayata geçiriyor.  Çocuklar için özel olarak hazırlanmış eğitici içerikli programlar Beşiktaş Belediyesi Youtube kanalında çocuk izleyicilerle buluşuyor.

Koronavirüs (COVID-19) nedeniyle uygulanan "Evde kal" hareketi tüm dünyada olduğu gibi Türkiye'de de kapsamlı olarak gerçekleştiriliyor. Okulların kapandığı, çocukların evde kaldığı bu zor süreçte online platformlar büyük önem kazandı. Beşiktaş Belediyesi de öğrencilerin evde derslerinden kalan zamanı daha kaliteli ve keyifli geçirilebilmeleri için Beşiktaş Belediyesi Youtube kanalında çocuklara yönelik yayınlara başladı. Yayınlarda çocuk oyunlarından film ve kukla gösterimlerine pek çok farklı türde içeriğin çocukların beğenisine sunulacağı duyuruldu.Çocukların geleceğimiz ve önceliğiniz olduğunu dile getiren Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat, "Evde kaldığımız bu günlerde, Youtube kanalımız üzerinden çocuklara yönelik tiyatro oyunları ve filmler yayınlayarak, derslerinden arta kalan zamanlarda çocuklarımızın iyi vakit geçirmelerini sağlıyoruz. Çocuklar için özel olarak hazırlanan programları çocukların takip etmesini tavsiye ediyorum" dedi.


Kaynak: DHA

Etiketler: Beşiktaş Belediyesi, Koronavirüs, Beşiktaş, Youtube, Güncel
Abone Ol
Google'da Takip Et
Paylaş
Facebook'ta Paylaş!
Twitter'da Paylaş!
Whatsapp'da Paylaş!
Haberler ›› Güncel ››Beşiktaş Belediyesi çocuklar için yayına hazır - Haberler

Güncel Manşet

Haberler

Çin, 4 ay sonra ilk kez kayıtlara geçti: Hastalık belirtisi göstermeyen koronavirüs vakaları var Haberler
Çin, 4 ay sonra ilk kez kayıtlara geçti: Hastalık belirtisi göstermeyen koronavirüs vakaları var
Engellenen bağış kampanyasında son durum! Toplanan meblağ netleşti Haberler
Engellenen bağış kampanyasında son durum! Toplanan meblağ netleşti
Polis, baskın yaptığı kahvede bu manzara ile karşılaştı Haberler
Polis, baskın yaptığı kahvede bu manzara ile karşılaştı
İtalya’nın 41 günde, İspanya’nın 48 günde ulaştığı vaka sayısına Türkiye 21 günde ulaştı Haberler
İtalya'nın 41 günde, İspanya'nın 48 günde ulaştığı vaka sayısına Türkiye 21 günde ulaştı
İspanya’da ölü sayısı 10 bine yaklaştı, vaka sayısı 100 bini aştı Haberler
İspanya'da ölü sayısı 10 bine yaklaştı, vaka sayısı 100 bini aştı
NATO, koronavirüs salgını nedeniyle acil toplanıyor Haberler
NATO, koronavirüs salgını nedeniyle acil toplanıyor
Dünya liderlerine şok! Sosyal medyadaki korona paylaşımları silindi Haberler
Dünya liderlerine şok! Sosyal medyadaki korona paylaşımları silindi
Migros koronavirüs sonrası 2.200 kişiyi işe aldı! Bin kişi daha alacak Haberler
Migros koronavirüs sonrası 2.200 kişiyi işe aldı! Bin kişi daha alacak

Son Dakika Güncel Haberleri

13:38: Fatih'te kapalı olması gereken iş yerine kumar operasyonu - Haber 13:38: DSÖ'nün üst düzey Türk yetkilisi Dr. Nedret Emiroğlu AA'ya konuştu - Haber 13:38: Irak Başbakanı Abdulmehdi'den ABD'ye "Patriot meselesini erteleyin" mektubu - Haber 13:36: Sakarya'da koronavirüs tedbirlerine uymayanlara ceza - Haber 13:36: Yeni pazar kararları İstanbul'da uygulanmaya başlandı - Haber 13:03: İBB'nin kampanyasında 3 günde yaklaşık 6.5 milyon lira bağış toplandı - Haberler 12:42: İtalya'nın 41 günde, İspanya'nın 48 günde ulaştığı vaka sayısına Türkiye 21 günde ulaştı - Haber 12:20: Son Dakika: NATO, koronavirüs salgını nedeniyle acil toplanıyor - Haber 11:58: Son Dakika: Diyanet: Milli Dayanışma Kampanyası'nda zekat vermek caizdir - Haber 11:33: Rusya, tarihi görüntüleri paylaştı: Rus uçakları Amerikan hayatlarını kurtarmaya gidiyor - Haber 11:27: BOTAŞ'ın Milli Dayanışma Kampanyası için çalışan maaşlarından kesinti yapacak olması tartışma yarattı - Haber 09:18: Çin'de salgını durduran doktorlardan Wang, Türk halkını uyardı: Dana ve koyun etini az yemelisiniz - Haber