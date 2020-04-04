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Beşiktaş Belediyesi, 'Dost Eller Mutfak' hizmetiyle ihtiyaç sahiplerine sıcak yemek dağıtıyor.

Beşiktaş Belediyesi, 'Dost Eller Mutfak' hizmetiyle ihtiyaç sahiplerine sıcak yemek dağıtıyorİSTANBUL, (DHA) - Koronavirüs (Covid-19) salgını nedeniyle vatandaşların sokağa çıkamadıkları bu günlerde Beşiktaş Belediyesi, 'Dost Eller Mutfak' hizmetiyle ihtiyaç sahibi ve ileri yaştaki...

04.04.2020 17:01 | Son Güncelleme: 04.04.2020 17:03
Beşiktaş Belediyesi, 'Dost Eller Mutfak' hizmetiyle ihtiyaç sahiplerine sıcak yemek dağıtıyor
İSTANBUL, (DHA) - Koronavirüs (Covid-19) salgını nedeniyle vatandaşların sokağa çıkamadıkları bu günlerde Beşiktaş Belediyesi, 'Dost Eller Mutfak' hizmetiyle ihtiyaç sahibi ve ileri yaştaki komşularının evlerine sıcak yemek ulaştırıyor.
Tüm dünyayı ve ülkemizi etkisi altına alan KORONAVİRÜS (Covid- 19) salgınına karşın belediyeler hizmetlerine aksatmadan devam ediyor. Bu kapsamdaki tüm çalışmalarına hız kesmeden devam eden Beşiktaş Belediyesi de 'Dost Eller Mutfak' hizmetiyle, sosyal izolasyonun büyük bir önem kazandığı bu günlerde ihtiyaç sahibi ve 65 yaş üstü vatandaşların evlerine sıcak yemek dağıtıyor. İleri yaştaki Beşiktaşlı komşularını korumak ve ihtiyaçlarını karşılamak için her zaman onların yanında olduğunu vurgulayan Başkan Rıza Akpolat, çalışmaları titizlikle takip ediyor.
'Dost Eller Mutfak' hizmetinin içeriğiyle ilgili açıklamalarda bulunan Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat, 'Menülerin uzman diyetisyen ve gıda mühendisleri tarafından hazırlandığı mutfağımızdan çıkan yemekleri her gün ileri yaştaki ihtiyaç sahibi komşularımıza ulaştırıyoruz. Evden çıkamadıkları şu günlerde, büyüklerimizin yanındayız' ifadelerini kullandı. Beşiktaş Belediyesi, ’Dost Eller Mutfak’ hizmetiyle ihtiyaç sahiplerine sıcak yemek dağıtıyor.

Kaynak: DHA

Etiketler: Beşiktaş Belediyesi, Koronavirüs, Beşiktaş, DHA, Güncel

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Beşiktaş Belediyesi, 'Dost Eller Mutfak' hizmetiyle ihtiyaç sahiplerine sıcak yemek dağıtıyor.
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