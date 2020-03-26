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Beşiktaş Belediyesi esnaf ve seyyar satıcılardan işgaliye bedeli almayacak

Beşiktaş Belediyesi yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle ekonomik olarak zor günler geçiren komşularına yardım edecek.

26.03.2020 14:06 | Son Güncelleme: 26.03.2020 14:07
Beşiktaş Belediyesi yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle ekonomik olarak zor günler geçiren komşularına yardım edecek. Belediye bu süreçte esnaf ve seyyar satıcılardan işgaliye bedeli almayacak.
Belediyeden yapılan açıklamaya göre, salgın nedeniyle ekonomik olarak zor günler geçiren ilçe sakinleri için belediye harekete geçti.
Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat, esnafından, öğrencisine birçok vatandaşı bir süre rahatlatacak ekonomik destek kararı aldıklarını kaydetti.
Akpolat, ekonomik olarak zorlukların yaşandığı bu süreci el birliği ile aşacaklarını söyleyerek, şunları kaydetti:
"Salgın hepimizin hayatında büyük bir sarsıntıya yol açtı. Beşiktaş Belediyesi bu anlamda elinden gelen desteği vermeye hazır. Salgınla mücadele kapsamında işletmelerini kapamak zorunda kalan esnafımızdan ve tezgahlarını açamayan seyyar satıcılarımızdan işgaliye bedeli alınmayacak. Kiracımız olan ve faaliyetleri durdurulan işletmelerden kira alınmayacak. Yurtlarımızda kalan öğrencilerimizden ücret alınmayacak. Kreşlerimize gelen çocuklarımızdan ise bu süreç boyunca ücret talep edilmeyecek. El birliğiyle, dayanışmayla, bu süreci aşacağız. Emin olun Beşiktaş'ta hiç kimse yalnız değildir. Beşiktaş var, biz varız ve birlikte başaracağız."
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Beşiktaş Belediyesi esnaf ve seyyar satıcılardan işgaliye bedeli almayacak

Kaynak: AA

Etiketler: Beşiktaş Belediyesi, Beşiktaş, Güncel

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Beşiktaş Belediyesi esnaf ve seyyar satıcılardan işgaliye bedeli almayacak

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