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Beşiktaş Belediyesi, koronavirüs Halk Sağlığı Dijital Yönetim Merkezi'ni hayata geçirdi

Beşiktaş Belediyesi, yeni tip koronavirüse karşı (Kovid-19) mücadalede Halk Sağlığı Dijital Yönetim Merkezi'ni hayata geçirdi.

28.03.2020 15:48 | Son Güncelleme: 28.03.2020 15:49
Beşiktaş Belediyesi, yeni tip koronavirüse karşı (Kovid-19) mücadalede Halk Sağlığı Dijital Yönetim Merkezi'ni hayata geçirdi.
Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, dünyada koronavirüs salgının başlamasıyla birlikte okullarda ve tüm ilçede dezenfekte çalışmalarına başlayan, online sistemleri hizmete sunan ve bu kapsamda kriz merkezi oluşturan Beşiktaş Belediyesi'nin virüs salgınına karşı mücadelesi devam ediyor.
Beşiktaş Belediyesi koronavirüsle mücadele kapsamında Halk Sağlığı Dijital Yönetim Merkezi'ni hizmete açtı.
Açıklamada görüşlerene yer verilen Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat, koronavirüs haberleri yayılmaya başladığından beri pek çok çalışmayı hayata geçirdiklerini belirtti.
Beşiktaş Belediyesi olarak ocak ayının sonunda, okullarda dezenfektan çalışmalarına başladıklarını ve kriz merkezi kurduklarını vurgulalayan Akpolat, şunları kaydetti:
"Online hizmetlerimizi geliştirdik. Gündemde bile değilken, ileri yaştaki komşularımız için hijyen setlerimizi hazırladık. Şimdi yeni bir aşamadayız. Salgın tehdidine karşı sürdürdüğümüz mücadeleyi, Halk Sağlığı Dijital Yönetim Merkezi üzerinden ilerleteceğiz. Afet, salgın, deprem ve halk sağlığını ilgilendiren hallerde çalışacak dijital altyapıya sahip bu merkezde, kriz iletişimi, uygulama ve kurumlar arası koordinasyonu tek elden yürüteceğiz. Tüm ilçemizin verisi buraya akacak, işlenecek, risk grupları ve alanları belirlenecek. Bu sayede, çok daha etkin hareket edeceğiz. Ben de, tüm birimlerimizin koordinasyonunu gece gündüz bu merkez üzerinden sürdüreceğim."
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Beşiktaş Belediyesi, koronavirüs Halk Sağlığı Dijital Yönetim Merkezi’ni hayata geçirdi

Kaynak: AA

Etiketler: Beşiktaş Belediyesi, Beşiktaş, Güncel

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Beşiktaş Belediyesi, koronavirüs Halk Sağlığı Dijital Yönetim Merkezi'ni hayata geçirdi

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