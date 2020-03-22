Haber, Son Dakika, Haberler
Menü
Haberler ›› Güncel ››Beşiktaş Belediyesi Kovid-19 salgınında sokak hayvanlarını yalnız bırakmadı - Haberler

Beşiktaş Belediyesi Kovid-19 salgınında sokak hayvanlarını yalnız bırakmadı

Beşiktaş Belediyesi, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle yiyecek bulmakta güçlük çeken sokak hayvanlarının aç kalmaması için mama ve su dağıtımına başladı.

22.03.2020 14:58 | Son Güncelleme: 22.03.2020 15:14
Beşiktaş Belediyesi Kovid-19 salgınında sokak hayvanlarını yalnız bırakmadı
Beşiktaş Belediyesi, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle yiyecek bulmakta güçlük çeken sokak hayvanlarının aç kalmaması için mama ve su dağıtımına başladı.
Belediyeden yapılan açıklamaya göre, tüm dünyada insanları tehdit eden yeni tip koronavirüsten sokak hayvanları da olumsuz etkilendi. Özellikle kafeteryaların kapatılması ve restoranlarda yoğunluğun azalması üzerine hayvanlar besin bulmakta zorlanmaya başladı.
Beşiktaş Belediyesine bağlı Veteriner İşleri Müdürlüğü ekipleri de harekete geçerek Etiler, Konaklar, Ulus ve Bebek mahalleleri başta olmak üzere ilçenin birçok noktasına can dostlar için mama bıraktı. Aynı zamanda muhtarlıklar ve parklarda bulunan mama kaplarına da sokak hayvanlarının aç ve susuz kalmamaları için mama, yem ve su takviyesi yapıldı
Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat da ekiplerin çalışmalarına katılarak Azerbaycan Dostluk Parkı'nda sokak hayvanları için mama dağıttı.
Açıklamada görüşlerine yer verilen Akpolat, yaşanan zor günlerde sokakta yaşayan canlıların da unutulmaması gerektiğini belirtti.
Beşiktaş'ta yaşayan tüm canlıların kendileri emanet edildiğini vurgulayan Akpolat, şunları kaydetti:
"Dolayısıyla bu sorumluluğumuzun da bilincinde olarak hem kedi hem de köpeklerimize mamalar hazırladık. Parklarımıza onları bırakıyoruz ve onların bu zor koşullarda beslenmelerini sağlıyoruz. Bizim veterinerlik çalışma saatlerimiz 17.00'ye kadardı. Onu 21.00'e çıkardık. Takviye personel ilave ettik. Acil Hayvan Ambulansımızı hizmete koyduk. Dolayısıyla Beşiktaş'ta yaşayan canlılarımıza daha iyi ve daha hızlı hizmet verebilmek adına bu çalışmalarımızı yaptık. Bu zor günlerde de bu hastalıkla mücadele ettiğimiz günlerde de yine aynı şekilde, bu sokakta yaşayan canlılarımızı unutmadık. Tüm çalışma arkadaşlarımızla beraber Veterinerlik Müdürlüğü'ndeki arkadaşlarımızın büyük, özverili çalışmalarıyla beraber onların da yanında oluyoruz."
Koronavirüs kaç can aldı? Hangi ülkede kaç kişi koronavirüs nedeniyle öldü?
Koronavirüs nedir? Coronavirus belirtileri nelerdir? Koronavirüs tedavisi nasıl yapılır? Koronavirüs hakkında merak edilenler ve sıkça sorulan sorular

Kaynak: AA

Etiketler : Beşiktaş Belediyesi, Beşiktaş, Güncel

Paylaş
Google'da Takip Et Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş! Instagram Sayfası

Güncel Manşet

Haberler

Dünyanın en zengin Yahudi ailesi Rockefeller’in 10 yıl önceki raporunda koronavirüsü birebir anlattığı ortaya çıktı Haberler
Dünyanın en zengin Yahudi ailesi Rockefeller'in 10 yıl önceki raporunda koronavirüsü birebir anlattığı ortaya çıktı
Kılıçdaroğlu, Kovid-19 nedeniyle kız kardeşinin cenazesine katılamadı Haberler
Kılıçdaroğlu, Kovid-19 nedeniyle kız kardeşinin cenazesine katılamadı
Sokağa çıkma yasağına uymayan yaşlılar, çevredeki binalardan gelen müdahaleyle neye uğradığını şaşırdı Haberler
Sokağa çıkma yasağına uymayan yaşlılar, çevredeki binalardan gelen müdahaleyle neye uğradığını şaşırdı
Ünlü iş insanı ve eşi koronavirüse yakalandı Haberler
Ünlü iş insanı ve eşi koronavirüse yakalandı
Türkiye’de ilk ceza kesildi! Karantinaya uymamaları, pahalıya patladı Haberler
Türkiye'de ilk ceza kesildi! Karantinaya uymamaları, pahalıya patladı
Eve kapanan güzel oyuncu korona dansıyla takipçilerini güldürdü Haberler
Eve kapanan güzel oyuncu korona dansıyla takipçilerini güldürdü
Bakan duyurdu! Sağlık çalışanlarına ücretsiz toplu taşıma müjdesi Haberler
Bakan duyurdu! Sağlık çalışanlarına ücretsiz toplu taşıma müjdesi
İspanya kabusu yaşıyor! Son 24 saatte 394 kişi hayatını kaybetti Haberler
İspanya kabusu yaşıyor! Son 24 saatte 394 kişi hayatını kaybetti

Son Dakika Güncel Haberleri

Zabıta, pazarda alışveriş yapan 65 yaş ve üstü vatandaşları uyardı - Haber Edirne'de sokakta gezen 65 yaş üstü vatandaşlar uyarılarak evlerine gönderildi - Haber İran'da yaklaşık 33 milyon kişi sağlık taramasından geçirildi - Haber Kartal'da bisiklet hırsızlığı kamerada - Haber Devrekli fırıncıdan örnek davranış - Haber Dünyanın en zengin Yahudi ailesi Rockefeller'in 10 yıl önceki raporunda koronavirüsü birebir anlattığı ortaya çıktı - Haber Sokağa çıkma yasağına uymayan yaşlılar, çevredeki binalardan gelen müdahaleyle neye uğradığını şaşırdı - Haber CHP Lideri Kılıçdaroğlu, koronavirüs salgını nedeniyle kız kardeşinin cenazesine katılamadı - Haber Erdoğan, defalarca kez dile getirdiği uyarıyı bu kez sesli mesaj ile cep telefonlarına iletti - Haber Son dakika: İçişleri Bakanlığı, 65 yaş üstü kimselerin sokağa çıkma yasağıyla ilgili istisnalar listesi gönderdi - Haber
Loading