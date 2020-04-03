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Beşiktaş Belediyesi 'Mobivet' ile sokak hayvanlarını yalnız bırakmadıklarını duyurdu

Beşiktaş Belediyesi, koronavirüse (COVID-19) karşı mücadele edilen bu zor günlerde can dostlarını yalnız bırakmadıklarını duyurdu.

03.04.2020 15:40 | Son Güncelleme: 03.04.2020 15:40
Beşiktaş Belediyesi 'Mobivet' ile sokak hayvanlarını yalnız bırakmadıklarını duyurdu

Beşiktaş Belediyesi, koronavirüse (COVID-19) karşı mücadele edilen bu zor günlerde can dostlarını yalnız bırakmadıklarını duyurdu. Belediye, komşularından gelen ihbarların değerlendirilerek "Sokak Hayvanları Ambulansı" ile yardıma muhtaç sokak hayvanlarının yardımına koşulduğuna dikkat çekti.

Koronavirüs ( COVID-19) tüm dünyada hızla yayılmaya devam ederken sokak hayvanlarının hayatını da olumsuz etkiledi.  Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat, komşularına yardım ettikleri bu günlerde sokakta yaşayan can dostlarını da unutmadıklarını söyledi. Beşiktaş Belediyesi'ne bağlı Veteriner İşleri Müdürlüğü ekiplerinin salgın nedeniyle iş yerlerinin kapanması ve vatandaşların 'Evde kal' çağrılarına uyması nedeniyle yeterli besin alamayan sokak hayvanlarına sürekli olarak mama, yem ve su takviyesi yapmaya devam ettiği belirtildi. Ayrıca komşularından gelen ihbarları da değerlendiren ekiplerin 'Mobivet' sokak hayvanları ambulansı ile olay yerine giderek can dostlarını uzman veteriner hekimleri tarafından tedavi altına aldığı da ifade edildi.

Evinin önünde beslediği can dostuna bakan bir Beşiktaş sakini yardımlarından ötürü belediye ekiplerine teşekkür ederek şunları söyledi: "Beşiktaş Belediyesi de bu süreçte tam donanımlı hayvan ambulansıyla sokaktaki can dostlarına hizmet veriyor. Vatandaşlardan gelen ihbarları anında değerlendiren Veteriner İşleri Müdürlüğü ekipleri en kısa zamanda olay yerine giderek yardıma ihtiyacı olan hayvana müdahale ediyor. Tam donanımlı hayvan ambulansında müdahalede bulunulan sokak hayvanları gerekli durumlarda Beşiktaş Belediyesi Rehabilitasyon Merkezi'nde tedavileri gerçekleştiriliyor."


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Kaynak: DHA

Etiketler: Beşiktaş Belediyesi, Beşiktaş, Güncel
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