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Beşiktaş Belediyesi'nde vatandaşlara ateş ölçümü

Beşiktaş Belediyesi, Coronavirüse karşı önlemlerini artırıyor. Belediye ekipleri, Levent'teki Ana Hizmet Binası'na gelen vatandaşların coronavirüs önlemleri kapsamında ateşini ölçerek salgına karşı tedbir aldı.

19.03.2020 09:44 | Son Güncelleme: 19.03.2020 09:44
Beşiktaş Belediyesi'nde vatandaşlara ateş ölçümü

Çin'in Wuhan kentinde ortaya çıkan ve kısa sürede tüm dünyayı etkisi altına alarak salgına dönüşen Coronavirüse karşı önlemler her geçen gün artıyor. 7/24 aralıksız olarak dezenfekte işlemlerine devam eden Beşiktaş Belediyesi ortak yaşam alanları başta olmak üzere her yeri ilaçlamaya devam ediyor.

Belediye ekipleri, dün itibaren başlatılan uygulamayla da binaya gelen vatandaşların Coronavirüs önlemleri kapsamında ateşini ölçtü. Uygulamada vatandaşlarda yüksek ateş tespit edilmedi.Ekipler, ateşi 37.5 üzerinde olan vatandaşları tedbir amaçlı Beşiktaş Belediyesi Sağlık İşleri Müdürlüğü'ne bağlı Levent Sağlık birimine yönlendirecek. Yapılan uygulamadan dolayı memnuniyetlerini dile getiren vatandaşlar Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat'a ve belediye ekiplerine hizmetlerinden ötürü teşekkür etti. Öte yandan Beşiktaş Belediyesi'ne gelen vatandaşların ateşi ilerleyen günlerde de ölçülmeye devam edecek.

Kaynak: Bültenler

Etiketler : Beşiktaş Belediyesi, Koronavirüs, Beşiktaş, Güncel

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