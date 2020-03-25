Haber, Son Dakika, Haberler
Menü
Haberler ›› Güncel ››Beşiktaş Belediyesi sağlık çalışanları için yurtlarını açmaya hazır - Haberler

Beşiktaş Belediyesi sağlık çalışanları için yurtlarını açmaya hazır

Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat, Sağlık Bakanlığı ve İstanbul Valiliği'ne seslendi.

25.03.2020 11:47 | Son Güncelleme: 25.03.2020 11:47
Beşiktaş Belediyesi sağlık çalışanları için yurtlarını açmaya hazır

Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat, Sağlık Bakanlığı ve İstanbul Valiliği'ne seslendi. Başkan Akpolat, 185 yatak kapasiteli iki öğrenci yurdunu, koronavirüs (COVID-19) salgınına karşı yoğun mesai harcayan sağlık çalışanlarına tahsis etmeye hazır olduklarını açıkladı.

Beşiktaş Belediyesi, koronavirüs (COVID-19) salgınının ortaya çıktığı ilk günden bu yana çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat da koronavirüs (COVID-19) vaka sayılarının hızla arttığı bu zorlu süreçte risk altında olup evine gidemeyen sağlık emekçileri için harekete geçti. Akpolat, üniversitelerin tatil olması nedeniyle belediyeye bağlı öğrenci yurtlarının ihtiyaç halinde sağlık çalışanları için hizmete hazır olduğunu belirtti.

BAŞKAN RIZA AKPOLAT: SAĞLIK ÇALIŞANLARINA DESTEK İÇİN HAZIRIZ

Başkan Rıza Akpolat, sosyal medya hesabından Sağlık Bakanlığı ve İstanbul Valiliği'ne çağrıda bulunarak şu ifadeleri kullandı:

"Bu zorlu günlerde, ailelerini virüsten korumak için evlerine gidemeyen pek çok sağlık emekçimiz olduğunu biliyorum. Onlar bizim kahramanlarımız... Bizlerin sağlığı için canını ortaya koyarak fedakarca çalışan sağlık emekçilerimiz için, toplam 185 yatak kapasiteli iki öğrenci yurdumuzu tahsis etmeye hazır olduğumuzu buradan belirtmek isterim. Ayrıca onlara destek olabileceğimiz ne varsa yapmaya hazırız. Onlar asla yalnız değiller. Tüm sağlık çalışanlarına mücadelelerinden ötürü minnettarız ve sonuna kadar yanlarındayız! Bu sancılı dönemi ortak çabayla atlatıp sağlıklı günlere yeniden kavuşacağımıza yürekten inanıyorum."


Koronavirüs kaç can aldı? Hangi ülkede kaç kişi koronavirüs nedeniyle öldü?
Koronavirüs nedir? Coronavirus belirtileri nelerdir? Koronavirüs tedavisi nasıl yapılır? Koronavirüs hakkında merak edilenler ve sıkça sorulan sorular

Kaynak: DHA

Etiketler : Sağlık Bakanlığı, Rıza Akpolat, Beşiktaş, Güncel

Paylaş
Google'da Takip Et Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş! Instagram Sayfası

Güncel Manşet

Haberler

Ekmek satışında yeni dönem! Fırınlara ambalaj zorunluluğu getirildi Haberler
Ekmek satışında yeni dönem! Fırınlara ambalaj zorunluluğu getirildi
Komşu koronavirüsün esiri! Son 24 saatte 143 can kaybı daha yaşandı Haberler
Komşu koronavirüsün esiri! Son 24 saatte 143 can kaybı daha yaşandı
Koronavirüs yüzeylerde ne kadar canlı kalabiliyor? Yeni araştırma, doğru bilinen her şeyi çürüttü Haberler
Koronavirüs yüzeylerde ne kadar canlı kalabiliyor? Yeni araştırma, doğru bilinen her şeyi çürüttü
Koca, ABD’ye 500 bin kit satıldığını doğrulayıp gerekçesini anlattı Haberler
Koca, ABD'ye 500 bin kit satıldığını doğrulayıp gerekçesini anlattı
CHP’li vekil ’Endişeye sevk eden gelişmeler var’ deyip bir kentimiz için acil tanı kiti istedi Haberler
CHP'li vekil "Endişeye sevk eden gelişmeler var" deyip bir kentimiz için acil tanı kiti istedi
Bakan Soylu’dan ’Sokağa çıkma yasağı uygulanacak mı?’ sorusuna yanıt Haberler
Bakan Soylu'dan "Sokağa çıkma yasağı uygulanacak mı?" sorusuna yanıt
Cumhurbaşkanı, virüse karşı borlu ürün için talimatı verdi Haberler
Cumhurbaşkanı, virüse karşı borlu ürün için talimatı verdi
Telekonferansta dikkat çeken detay! Erdoğan fark edip hemen uyardı Haberler
Telekonferansta dikkat çeken detay! Erdoğan fark edip hemen uyardı

Son Dakika Güncel Haberleri

12:59: BİLECİK Minik Turan'dan virüs uyarısı: Kolonyalarımızı alın, her tarafta virüs var - Haber 12:58: Dezenfekte çalışmaları sürüyor - Haber 12:58: Petrol boru hattına vana takıp, hırsızlık yapan 3 kişi tutuklandı - Haber 12:58: İşaret dili ile korona virüse karşı alınacak 14 kural anlatıldı - Haber 12:57: 82 yaşındaki dededen 'Evde kal' çağrısı - Haber 12:37: Koronavirüs yüzeylerde ne kadar canlı kalabiliyor? Yeni araştırma, doğru bilinen her şeyi çürüttü - Haber 12:10: Son dakika: Bakan Soylu'dan "Sokağa çıkma yasağı uygulanacak mı?" sorusuna yanıt - Haber 11:44: Cumhurbaşkanı Erdoğan, bakanlarla yaptığı telekonferansta Çavuşoğlu'nu uyardı - Haberler 11:26: Son Dakika: Koronavirüs salgını nedeniyle yurt dışında yaşayan 32 Türk hayatını kaybetti - Haber 11:09: Almanya'da koronovirüsü yenen Türk, yaşadıklarını kameraya aldı - Haber 10:19: Gördükleri karşısında gözyaşlarını tutamayan doktor: Lütfen evde kalın - Haberler 10:11: Türkiye'de her 10 kişiden 4'ü virüse önlem almıyor! Gerekçeleri virüsten daha tehlikeli - Haber