Haberler » Güncel » Beşiktaş Belediyesi taciz olayı yaşandığı iddia edilen sokağı aydınlattı

Beşiktaş Belediyesi taciz olayı yaşandığı iddia edilen sokağı aydınlattı

Beşiktaş Belediyesi genç bir kızın sokak üzerinde bir kişi tarafından tacize uğradığı iddialarının ardından harekete geçerek, sokakta gerekli ışıklandırma ve iyileştirme çalışmalarını gerçekleştirdi.

21.10.2019 11:28Beşiktaş Belediyesi taciz olayı yaşandığı iddia edilen sokağı aydınlattı
Beşiktaş Belediyesi genç bir kızın sokak üzerinde bir kişi tarafından tacize uğradığı iddialarının ardından harekete geçerek, sokakta gerekli ışıklandırma ve iyileştirme çalışmalarını gerçekleştirdi. Tacize uğradığını iddia eden genç kız ekiplere teşekkür etti.

Beşiktaş Belediyesi ekipleri, Abbasağa Mahallesi Cami Çıkmazı Sokak'ta genç bir kızın kimliği belirsiz bir kişi tarafından tacize uğradığı iddialarının ardından harekete geçti. Beşiktaş Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü uzmanları genç kızla iletişime geçerek konuyu yakından takip etmeye başladı. Ayrıca Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat sosyal medya hesabından açıklama yaptı ve D.S.'nün her zaman yanında olduklarını belirterek şu ifadeleri kullandı: "Sevgili D.S. ile görüştük, her türlü hukuki destek için hazırız. Kadın ve Aile hizmetleri Müdürlüğümüz üzerinden emniyet birimleri ile irtibat halinde süreci yakından takip ediyoruz. Beşiktaş'ta bu tip olayların asla yaşanmaması için ne gerekiyorsa yapacağız."

Öte yandan Beşiktaş Belediyesi olayın yaşandığı iddia edilen yerde ışıklandırma ve iyileştirme çalışmalarını gerçekleştirdi. Genç kız ise olayın yaşandığı yere polisle beraber gelerek incelemelerde bulundu, çalışmalardan ötürü Beşiktaş Belediyesi ekiplerine teşekkür etti. - İSTANBUL

Beşiktaş Belediyesi, Beşiktaş, Güncel

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Haberleri
11:42 Kato dağına kar yağdı
11:46 Kazakistan Latin alfabesinde iyileştirmeye gidecek
11:46 HDP önündeki eylemde 49'uncu gün
11:46 Mamak Belediyesinin 2020 yılı bütçesi onaylandı
11:46 3 bin yıllık "Asur mührü" kazılarda ortaya çıktı
11:41 Sille, Konya Enduro Fest 2019 Yarışları'na ev sahipliği yaptı
11:41 Hobiyi, çiftliğe çeviren çift, "Yumurta" ile para kazanmaya başladı
21.10.2019 11:48:38