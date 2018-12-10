10 Aralık 2018, 01:53
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Beşiktaş - Bellona Kayseri Basketbol: 66-62

Beşiktaş - Bellona Kayseri Basketbol: 66-62

Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nde Beşiktaş, Bellona Kayseri Basketbol'u 66-62 yendi.



Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 8. haftasında Beşiktaş, Bellona Kayseri Basketbol'u 66-62 yendi.

Salon: BJK Akatlar Spor ve Kültür Kompleksi

Hakemler: Murat Ciner, Egemen Ercan, İzel Deniz Pehlivan

Beşiktaş: Bahar Çağlar 6, Esra Erden Atacan, Kübra İmren Siyahdemir, Akhator 16, Mitchell 31, Bahar Yapar, Epoupa 13, Mircheva, Elif Bayram, Melek Uzunoğlu

Bellona Kayseri Basketbol: Ivankovic 19, Melike Tuğba Oral 5, Miljkovic 8, Gamze Takmaz 4, Anderson 23, Aysun Yararbaş Yılmaz, Gizem Sezer, Ezgi Manlacı 3

1. Periyot: 13-13

Devre: 35-26

3. Periyot: 42-50 

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