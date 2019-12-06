Haberler » Spor » Beşiktaş, Bernard Mensah'ı kapıyor! - Spor

Beşiktaş, Bernard Mensah'ı kapıyor!

Beşiktaş, Kayserispor forması giyen Bernard Mensah'ın transferini bitiriyor. 25 yaşındaki oyuncu, Adebayor'un takımdan ayrılmasının ardından Kayserispor yönetimiyle görüşerek Beşiktaş'a gitmek istediğini belirtti.

06.12.2019 19:53 | Son Güncelleme: 06.12.2019 20:02

, uzun süredir peşinde olduğu Bernard Mensah transferinde sona yaklaştı. Beşiktaş'ın haberine göre İstanbul'da oynanan Beşiktaş- maçının öncesinde iki takımın yedikleri yemekte konu masaya yatırılırken, siyah-beyazlı ekibin yöneticileri, "Mensah ile yakından ilgileniyoruz. Eğer siz de uygun görürseniz kadromuza katmak isteriz. Ayrıca Abdullah hocamız Nurettin ile yakından ilgileniyor. Nurettin için de ciddiyiz." dediler.

"MÜSAADE EDERSENİZ GİTMEK İSTERİM"

Kayserispor ekibinin yöneticileri ise "Mensah konusunu oyuncu ile görüşüp size bildireceğiz. Nurettin ise genç bir oyuncu. Bu konuda Bülent hocamızdan bir rapor isteyelim." şeklinde cevap verdiler. Bu görüşmenin ardından Mensah ile görüşerek Ganalı oyuncunun görüşlerini soran sarı-kırmızılı yöneticiler, " ayrıldı. Takımda çok anlaşacağım biri kalmadı. Takımın hedefleri de çok yukarılar değil. Müsaade ederseniz gitmek isterim" cevabını aldılar.

Beşiktaş, Bernard Mensah'ı kapıyor!

Kayserispor, Beşiktaş, Adebayor, Ajans, Spor


HABER YORUMLARI (1)
VATANDAŞ:ligde 1 tane oyuncu var o da bjk ye gitmesin be aga alooo Mustafa cengiiz duy sesimizi
Yayından Kaldır
0 1
Cevap yaz
Spor

Son Dakika Haberleri

20:13 2019 erkekler tenisinin en unutulmaz beş maçı - Spor
20:13 Özel röportaj | Anthony Randolph - Spor
20:13 Güneş batmayan lig #10 - Spor
20:11 Konyaspor'da kaptan Ali Çamdalı ile yollar ayrıldı - Spor
20:11 Cesar Grup Ümraniyespor (FOTOĞRAFLAR) - Spor
19:53 Beşiktaş, Bernard Mensah'ı kapıyor! - Spor
19:34 Beşiktaş'ın yıldızı Elneny, Cuma namazı çıkışı Bakara Suresi'ni okudu! - Spor
18:06 Mesut Özil maç sonunda Ljungberg'e Türkçe küfür etti! - Spor
17:50 Çıplak poz veren Rize'nin yengesi, yine sınırları zorladı! - Spor
17:12 Arda Turan, Galatasaray'da oynamak için can atıyor! - Spor
6.12.2019 20:36:20