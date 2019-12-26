Beşiktaş, Bernard Mensah'ın transfer edileceği haberlerini yalanladı

Beşiktaş, İstikbal Mobilya Kayserispor'un orta saha oyuncusu Bernard Mensah'ın transferine ilişkin çıkan haberleri yalandı.

Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, "Kayserispor Kulübü futbolcusu Bernard Mensah'ın Futbol Takımımıza transferi ile ilgimiz yoktur. Kamuoyunun bilgilerine saygılarımızla sunarız" ifadelerine yer verildi.

BERNA GÖZBAŞI: KABUL EDEBİLECEĞİMİZ BİR TEKLİF YOK

İstikbal Mobilya Kayserispor Başkanı Berna Gözbaşı, Mensah için bekledikleri teklifin gelmediğini belirterek "Mensah için kabul edebileceğimiz bir teklif yok. Buna Beşiktaş da dahil" şeklinde konuşmuştu.

Kayserispor, Bernard Mensah'ı sezon başında Atletico Madrid'den 3.6 milyon euro bonservisle transfer etmişti.