Beşiktaş Bir Üst Turda

Türkiye
'yi 2019 CEV Challenge Kupası kadınlar kategorisinde temsil eden Beşiktaş
, ilk tur rövanş maçında Kosova
'nın Kastrioti Ferizaj takımını 11, 25-9 ve 25-14'lük setlerle 3-0 mağlup eden Beşiktaş, CEV Challenge Kupası'nda adını 16'lı Finaller Turu'na yazdırdı.
Salon: TVF Burhan Felek
Hakemler: Riccardo Ragazzini (San Marino
), Eva Tomec (Slovenya
) Beşiktaş: Ceren, Cemre, Rykhliuk, Jerkov, Belien, Arelya, Pınar
(L) (Dilara, Hümay, Merve, Tuğçe, Merve İkbal, Fatma, Zeynep) Kastrioti Ferizaj: Jashari, İbrahimi, Mahmuti, Sylejmani, Hasani, Ramadani, Raci (L) (Miftari (L), Beqiri, Hajdini, Avdullahu) Setler: 25-11, 25-9, 25-14 Süre: 52 dakika (17,17,18)
(İHA)
Türkiye,Kosova,Beşiktaş
15 Kasım 2018 Perşembe 22:16