02 Nisan 2019, 10:55
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Beşiktaş, Borçsuz Kağıdını TFF'ye Göndermedi

Beşiktaş yönetimi, dün UEFA lisansı için Futbol Federasyonu'na teslim etmesi gereken borçsuzluk kağıtlarını tamamlayamadı.

Yaşanan mali sorunlar nedeniyle uzun süredir teknik heyet ve futbolculara maaş ödemesi yapamayan Beşiktaş yönetimi, dün UEFA lisansı için Futbol Federasyonu'na teslim etmesi gereken borçsuzluk kağıtlarını da tamamlayamadı.

Sabah'ta yer alan habere göre; Başta başktan Fikret Orman ve bazı yöneticiler, takıma para ödeyebilmek için şahsi kefaletle bankalara kredi başvurusunda bulundu. Ancak istediği sonuca ulaşamayan siyah beyazlı yönetimin kaynak arayışında farklı alternatiflere yöneldiği ve bu hafta içinde takıma ödeme yaparak sorunu çözüme kavuşturacağı öğrenildi.

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Spor



YORUMLAR (8)
ZİYAA: Niye geç kaldın be Başkan
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KARTL: diğer kulupler daha kötü durumda fenerbahçe 1 lira topluyor taraftardan onlarıda yazın
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ERMAN GENÇ: Borç yapan Yönetici ve Başkanın sorumluluğu olmazsa kişisel gösteriş ve Etiket için aşkan ve yönetici olurlar Loca''da dost ve aileleri ile pro içer keyif çatar Lüzumsuz pahalı Transfer borç takar giderler
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ANTİ CİMBOŞ: inanmayın bunlar gs medyasının lobileri
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GAMSIZ : allah daha beter etsin..
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