Beşiktaş, Borçsuz Kağıdını TFF'ye Göndermedi

Yaşanan mali sorunlar nedeniyle uzun süredir teknik heyet ve futbolculara maaş ödemesi yapamayan Beşiktaş yönetimi, dün UEFA lisansı için Futbol Federasyonu'na teslim etmesi gereken borçsuzluk kağıtlarını da tamamlayamadı.

Sabah'ta yer alan habere göre; Başta başktan Fikret Orman ve bazı yöneticiler, takıma para ödeyebilmek için şahsi kefaletle bankalara kredi başvurusunda bulundu. Ancak istediği sonuca ulaşamayan siyah beyazlı yönetimin kaynak arayışında farklı alternatiflere yöneldiği ve bu hafta içinde takıma ödeme yaparak sorunu çözüme kavuşturacağı öğrenildi.