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Beşiktaş, Braga hazırlıklarını tamamladı

UEFA Avrupa Ligi K Grubu'nda yarın Portekiz'in Braga takımını konuk edecek olan Beşiktaş, bu maçın hazırlıklarını tamamladı.

23.10.2019 20:25Beşiktaş, Braga hazırlıklarını tamamladı
UEFA Avrupa Ligi K Grubu'nda yarın Portekiz'in Braga takımını konuk edecek olan Beşiktaş, bu maçın hazırlıklarını tamamladı.
Ümraniye Nevzat Demir Tesisleri'nde Teknik Direktör Abdullah Avcı yönetiminde yapılan antrenmanın ilk 15 dakikası basına açık olarak gerçekleşti. 1,5 saat süren çalışmaya sakatlıkları bulunan Dorukhan Toköz, Burak Yılmaz, Gökhan Gönül, Diaby ve Douglas katılmadı. N'Koudou ve Victor Ruiz takımdan ayrı çalışırken, sakatlığını atlatan Oğuzhan Özyakup ise takımda birlikte antrenman yaptı. İdman öncesinde Teknik Direktör Abdullah Avcı ve Oğuzhan Özyakup kısa süre sohbet etti. Kondisyon ve taktik ağırlıklı geçen antrenman; ısınma koşuları, istasyon koşuları ve streching çalışması ile başladı. Top kontrolü, pas çalışması, 5'e 2 top kapma ve dar alanda oyun kontrol pas çalışması yapıldı. İdman, taktik programının yer aldığı çalışmalar, tam sahada yapılan çift kale maç ve şut çalışması ile sona erdi. Siyah-beyazlılar antrenmanın ardından kampa girdi.
(İHA)

Portekiz, Beşiktaş, Avrupa, Güncel

Kaynak: İHA

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