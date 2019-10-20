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Beşiktaş, Braga maçı hazırlıklarına başladı

Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi'nde sahasında Portekiz ekibi Braga ile oynayacağı maçın hazırlıklarına bu sabah yaptığı antrenmanla başladı.

20.10.2019 13:47Beşiktaş, Braga maçı hazırlıklarına başladı
Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi'nde sahasında Portekiz ekibi Braga ile oynayacağı maçın hazırlıklarına bu sabah yaptığı antrenmanla başladı.

BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde Teknik Direktör Abdullah Avcı yönetiminde yapılan antrenman, kondisyon ve taktik çalışmasıydı. İdman, sahada yapılan ısınma koşuları, istasyon koşuları ve streching çalışması ile başladı. Dünkü maçta oynayan futbolcular rejenerasyon çalışması ile antrenmanı tamamladı. Diğer oyuncular ise pas çalışması, 5'e 2 çalışması ve dar alanda oyun kontrol pas çalışması yaptı. İdman, yarım sahada yapılan çift kale maç ve şut çalışması ile sona erdi.

Antrenmana; Dorukhan Toköz, Gökhan Gönül, Georges N'Koudou ile dünkü maçta sakatlanan Burak Yılmaz katılmadı. Victor Ruiz ile Oğuzhan Özyakup takımdan ayrı çalıştı.

Siyah-beyazlılar yarın izin yaptıktan sonra, Braga maçı hazırlıklarına salı günü saat 18.00'de yapacağı antrenmanla devam edecek. - İSTANBUL

Beşiktaş, Portekiz, Avrupa, Spor

Kaynak: İHA

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