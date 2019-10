Beşiktaş-Braga maçına doğru

UEFA Avrupa Ligi K Grubu üçüncü hafta maçında yarın Beşiktaş 'a konuk olacak Braga'nın teknik direktörü Ricardo Sa Pinto, Beşiktaş'ın zor günler geçirdiğini ama güçlü bir takım olduğunu söyledi.Sa Pinto, maçın oynanacağı Vodafone Park'ta gerçekleştirilen basın toplantısında, zor bir atmosferin kendilerini beklediğini belirterek, "Beşiktaş son zamanlarda kötü sonuçlar almış olabilir ama her zaman kazanabilecek güçte. Bunun farkındayız. Bu düşünceyle mücadele edeceğiz." dedi.Avrupa Ligi'nde her maçı kazanma arzusuyla sahaya çıktıklarını kaydeden Sa Pinto, yarın da bu amaçla sahada yer alacaklarını dile getirdi.Beşiktaş'ın aldığı kötü sonuçtan dolayı baskı altında olabileceğine dikkati çeken Portekizli çalıştırıcı, "Grupta puanları yok. Hafta sonunda da Galatasaray ile karşılaşacaklar. Baskı altında olacakları için bunu avantaja çevirebiliriz." ifadelerini kullandı.Beşiktaş'ta Burak Yılmaz'ın sakatlığı nedeniyle oynayamayacağını bildiklerini vurgulayan Sa Pinto, sözlerini şöyle tamamladı:"Burak oynamasa bile Beşiktaş'ın önemli futbolcuları var. Uluslararası ve deneyimli oyuncuları var. Bizim de sakat oyuncularımız bulunuyor. Türk taraftarı çok tutkulu, burada oynamak her zaman zor. Yarın elimizden geleni yapacağız. Futbolcular için de böyle atmosferde oynamak iyidir. Motive olmaları daha kolay oluyor."Braga'nın orta saha oyuncusu Joao Palhinha ise her zaman 3 puanı amaçladıklarını belirterek, "Kazanırsak avantaj yakalayacağız. O yüzden yarın da kazanmak için sahaya çıkacağız. Bu tür statlarda oynamak bizi motive ediyor. Yarın da böyle olacak. Beşiktaş mükemmel takım, kaliteli oyuncuları var." diye konuştu.