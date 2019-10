Beşiktaş-Braga maçına doğru - Pedro Rebocho

UEFA Avrupa Ligi K Grubu'nun üçüncü haftasında yarın Portekiz ekibi Braga ile karşılaşacak Beşiktaş 'ta teknik direktör Abdullah Avcı, yeni bir başlangıç yapmak istediklerini söyledi.BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde düzenlenen basın toplantısında konuşan Avcı, "Yarın taraftarımızın önünde mevcut oyuncu grubuyla en iyisini yapıp, iyi bir başlangıçla hem Avrupa Ligi hem pazar günü öncesi ivme kazanmak istiyoruz." diye konuştu.Bu sezon toplam 22 oyuncuyu ilk 11'de kullanacağını söyleyen Avcı, bunun sağlıklı bir durum olmadığını belirterek, "Sakatlıklar bir bahane değil. Üstümüzde Beşiktaş forması var. Pazar günü de dahil son dakikaya kadar bilgiler alıp iki maçta da en sağlıklı kadroyu sahaya çıkarmaya çalışacağız." ifadelerini kullandı.Braga'nın savunmada ve hücumda oyun planı olduğunu kaydeden Abdullah Avcı, "Üstümüzde Beşiktaş forması var. Braga son 10 senenin Avrupa Ligi kültürüne sahip. Savunmada ve hücumda planları olan, beraber hareket edebilen bir takım." değerlendirmesinde bulundu."Yırtıklarla ilgili araştırmalar yapıyoruz"Sakat futbolcuların sayısının artmasının sebebi olarak antrenman metotlarına yönelik eleştiriyi cevaplayan Avcı, bir teknik adamın 5 senede yaşayacağı sakatlığı 5 ayda yaşadığını kaydederek, şunları söyledi:"Bütün verileri kullanıyoruz. Antrenmanda nabızlara kadar takip edip, dinlenme aralığına göre çalışmalara başlıyoruz. Sakatlıklardaki etken antrenman geçmişi olabilir, zemin olabilir, sağlıkla ilgili olabilir. Darbeler var. Bilek burkulması var. Adale sakatlıkları oldu. Zemin ve stat zemini ile de ilgisi olabilir. Kendine çok iyi bakan Dorukhan'ın sakatlanmasında zemini de koyabilirsiniz, talihsizliği de koyabilirsiniz. Teknolojik yatırım yapıyorum burada. Bilimden faydalanmadan hareket edemezsiniz. Bazı oyuncuların ağrı eşiği yüksektir. Çok net şekilde sebep şu demek doğru değil. Antrenmanlardaki verilere ve planlamaya göre hareket ediliyor. Vodafone'a gittiğinde kazanma isteği oyuncuyu daha fazla zorluyor. Burak'ın ayağının çatlamasını, Gökhan'ın elinin kırılmasını veriyle anlatamazsınız. Bir teknik adamın 5 senede yaşayacağını 5 ayda yaşaması şanssızlık mı bilemiyorum. Yırtıklarla ilgili araştırmalar yapıyoruz. Hayatım mevcut oyuncudan en iyi verimi almak üzere geçti. Kurumsal olarak da sağlık heyeti olarak da araştırmasını yapıyoruz.""Mevcut yönetim yeni heyecanla inanılmaz şekilde çalışıyor"Siyah-beyazlı kulübün yeni başkanı Ahmet Nur Çebi'nin kendisi ile ilgili söylediklerine değerlendiren Avcı, şunları aktardı:"Öncelikle seçim ve yönetim değişikliği benim alışık olduğum bir şey değil. 5 ayda bunu yaşamış bulunuyorum. 1 Haziran'da göreve başladım. Sayın Orman'a samimiyeti ve teklif yaparak beni buraya kazandırdığı için teşekkür ediyorum. Ahmet Ürkmezgil ve Ahmet Kavalcı'ya her saniye bizimle ilgilendikleri için teşekkür ediyorum. Sayın Başkan Ahmet Nur Çebi uzun yıllardır tanıştığım, samimiyetine inandığım bir isim. Samimi duyguları için teşekkür ediyorum. Onlar Beşiktaş'ın saha dışındaki sorunlarını çözmek için uğraşıyorlar. Biz de 24 saatimizi harcayarak saha içi problemlerini çözmek için çalışıyoruz. Ben söylediği samimi duygular için net şekilde teşekkür ediyorum. Başkanın dün konuştukları basına yansıdı. Sabahtan beri de bununla ilgili çalışma yapıyor. Mevcut yönetim yeni heyecanla inanılmaz şekilde çalışıyor. Sorunları çözeceklerini biliyorum. Mücadeleden kaçmadım, hiç vazgeçmedim. İmza atarken duygularımı anlattım. Heyecanımdan vazgeçmedim. Sistemde, süreklilikte, devamlılıkta neler yapabileceğimi biliyorsunuz. Beşiktaş hazırlık maçında bile kazanmak ister. Bunun için sonuna kadar vazgeçmeden sürdüreceğiz."Adem Ljajic'in performansını değerlendiren deneyimli teknik adam, "Adem özel ve yetenekli oyuncu. Böyle oyunculardan beklenti fazla olabiliyor. Milli takım performansı çok iyiydi, 2 asistle oynadı. 'Ben de performansımdan memnun değilim' dedi. Geçen hafta oyuna girince farkını hissettirdi. Bu tür oyunların tabelayı değiştirmesi son derece önemli. Dönüş yapacaktır." değerlendirmesinde bulundu.Yarınki maçın tamam ya da devam maçı olmadığını sözlerine ekleyen Abdullah Avcı, "Hiçbir şeye tamam mı devam mı diye bakılmaz. Hayat yeni fırsatlar sunuyor. Oyuna ölüm kalım maçı diye bakarsanız kaybı daha çok olur. Avrupa'da bütün takımların planları var. Buna duyguyu sokamazsın. Pasın şiddetini kontrolünü ayarlamıyorsanız rakamlar bir şey ifade etmez. İstatistikler Manchester City'yi gösteriyordu ama Wolverhampton Wanderers kazandı. İstatistikler doğru kullanıldığı zaman anlam ifade ediyor." şeklinde konuştu."Necip'e saygı göstermek gerekir"Necip Uysal'ın saygıyı hak eden bir oyuncu olduğunu söyleyen Avcı, şunları kaydetti:"Savunmanın iyi olması için takım savunmasının doğru olması gerekiyor. Savunma merkezi oyuncularının bireysel performansı ayrı bir şey. Futbol bütün bir oyun. Necip buranın altyapısından yetişen ve tartışılan bir oyuncuyken geçen sene 280 antrenmanın 279'una çıkmış bir oyuncu. Çıktığında her şeyi verebilen, orta saha, sağ bek, stoper oynayan bir futbolcu. Necip'e saygı göstermek gerekir. Rebocho bana bir şeyler hayal ettirdi. Sakatlığından sonraki süreç dalgalı oldu. 21 oyuncu görev aldı bu takımda yarın belki 22 oyuncu olacak. Erdoğan da son derece iyi gidiyor."Avcı, basın toplantısına katılan Rebocho için ise "İnsan kalitesi çok yüksek iyi bir profesyonel. İyi çalışıyor. Her zaman elimizde hazır ve çok yönlü bir oyuncu. Bizimle olmasından memnunuz." ifadelerini kullandı.Rebocho: "Avrupa Ligi'ndeki ilk galibiyetimizi almak istiyoruz"Basın toplantısına katılan siyah-beyazlıların Portekizli futbolcusu Pedro Rebocho ise şöyle konuştu:"Braga takımı çok güçlü bir takım. Takım bütünlüğü olan, tecrübeli bir takım. Defanstan hücuma kadar iyi oyunculardan kurulu takıma sahipler. Sakatlarımıza rağmen biz de güçlü bir takımız. Yarın Avrupa Ligi'ndeki ilk galibiyetimizi almak istiyoruz. Henüz çok fazla oynama şansım olmadı. Sıkı çalışıyorum, hocam şans veriyor. Daha fazla oynadıkça, güvenim yerine geldikçe asistler de gelecektir. İyi bir takıma sahibiz. Yeni başkanımız ve yönetim takıma yeni güç getirmek için buradalar. Bize yardımcı olacaklar ama önemli olan bizim sahada yaptıklarımız. Takımım bana nerede ihtiyacı olursa orada oynamaya hazırım. Fransa'da sağ bekte iki kere oynadım, Portekiz'de de milli takımda da birçok kez sağ bekte oynadım."