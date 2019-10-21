Haberler » Spor » Beşiktaş - Braga maçına İspanyol hakem

Beşiktaş - Braga maçına İspanyol hakem

Beşiktaş'ın UEFA Avrupa Ligi K Grubu'nda perşembe günü konuk edeceği Braga maçında İspanyol hakem Alejandro Hernandez düdük çalacak.

21.10.2019 12:34Beşiktaş - Braga maçına İspanyol hakem
Beşiktaş'ın UEFA Avrupa Ligi K Grubu'nda perşembe günü konuk edeceği Braga maçında İspanyol hakem Alejandro Hernandez düdük çalacak.

Siyah-beyazlılar, UEFA Avrupa Ligi K Grubu 3. maçında perşembe günü sahasında Portekiz temsilcisi Braga'yı ağırlayacak. 19.55'te başlayacak olan zorlu mücadelede İspanya Futbol Federasyonu'ndan Alejandro Hernandez düdük çalacak. Hernandez'in yardımcılıklarını ise Teodoro Sobrino ve Raul Cabanero yapacak. Mücadelenin dördüncü hakemi ise Jose Luis Munuera Montero olacak. - İSTANBUL

Beşiktaş, Avrupa, Spor

Kaynak: İHA

YORUMLAR
Son Dakika Spor Haberleri
13:16 Son Dakika: Beşiktaş'ta ilk istifa
13:16 İtalya'da görülmemiş bir protesto!
13:05 Ordu'da sporcu sayısı arttı
13:09 Menemenspor'da yabancılar kulübede
13:08 Altay vites yükseltti
13:07 Buca seriye bağladı
13:01 Manavgat Belediyespor liderliği bırakmadı
21.10.2019 13:30:50